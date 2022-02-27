بالخلطة والتتبيلة اللذيذة أعملي المبكبكة البدوي بالدجاج على أصوله بطعم ونكهة خطيرة

تعتبر المبكبكة من أشهر الأكلات والتي يحب أن يتناولها العديد من الناس فهي من أنواع المأكولات المعروفة في الكثير من الدول فقد توجد طرق كثيرة ومتعددة لعمل المبكبكة، فمن الممكن أن نقوم بعملها بإستخدام الفراخ أو بإستخدام اللحمة سواء باللحم البقري أو باللحم الضاني فهذا يكون علي حسب رغبة الأشخاص، حيث نضيف إليها كمية من الخضراوات مثل الفلفل الأخضر والثوم والبصل والطماطم والصلصة وغيرها، ولكن التي يميز هذه الوصفة ويغير من مذاقها هي التوابل التي نضيفها إلى الفراخ.

مكونات المبكبكة البدوي بالدجاج

دجاجة واحدة.

كيلو واحد من المكرونة صغيرة الحجم.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرتان من الفلفل الحار.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المفروم.

كوب واحد كبير من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

كمية مناسبة من الزيت والزبدة.

عود قرفة.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من جوزة الطيب والكزبرة الجافة.

رشة من الثوم البودر والبصل البودر.

رشة من بهارات الفراخ.

ورق لورا وحبهان.

طريقة عمل المبكبكة البدوي بالدجاج