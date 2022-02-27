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عمر شويل - جدة بالخلطة والتتبيلة اللذيذة أعملي المبكبكة البدوي بالدجاج على أصوله بطعم ونكهة خطيرة - ثقفني
تعتبر المبكبكة من أشهر الأكلات والتي يحب أن يتناولها العديد من الناس فهي من أنواع المأكولات المعروفة في الكثير من الدول فقد توجد طرق كثيرة ومتعددة لعمل المبكبكة، فمن الممكن أن نقوم بعملها بإستخدام الفراخ أو بإستخدام اللحمة سواء باللحم البقري أو باللحم الضاني فهذا يكون علي حسب رغبة الأشخاص، حيث نضيف إليها كمية من الخضراوات مثل الفلفل الأخضر والثوم والبصل والطماطم والصلصة وغيرها، ولكن التي يميز هذه الوصفة ويغير من مذاقها هي التوابل التي نضيفها إلى الفراخ.
مكونات المبكبكة البدوي بالدجاج
- دجاجة واحدة.
- كيلو واحد من المكرونة صغيرة الحجم.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرتان من الفلفل الحار.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المفروم.
- كوب واحد كبير من عصير الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- كمية مناسبة من الماء المغلي.
- كمية مناسبة من الزيت والزبدة.
- عود قرفة.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- رشة من جوزة الطيب والكزبرة الجافة.
- رشة من الثوم البودر والبصل البودر.
- رشة من بهارات الفراخ.
- ورق لورا وحبهان.
طريقة عمل المبكبكة البدوي بالدجاج
- نقوم بوضع وعاء كبير على النار ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وعند تسخينه نضيف البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة ويتم تقليبه حتى يكون باللون الذهبي.
- ثم نضع الثوم المفروم ونستمر في التقليب ويتم إضافة الفراخ ويتم تقطيعها إلى ثمان قطع ونضع الحبهان وورق اللورا وعود قرفة والفلفل الحار ويتم تقطيعه على شكل شرائح.
- ونستمر في تقليب كل المكونات حتى يتغير لون الدجاج ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر وجوزة الطيب والكزبرة الجافة وبهارات الفراخ ويتم تقليبهم مع بعض.
- وبعد ذلك نقوم بوضع عصير الطماطم وصلصة الطماطم ثم نضيف كمية مناسبة من الماء المغلي ويتم تغطية هذا الوعاء ونتركها على النار وبعد تسوية الدجاج يتم إخراجه ووضعه في طبق.
- ثم نضع في الوعاء الذي يوجد على النار والذي كان يوجد به الدجاج المكرونة ونتركها حتى يتم تسويتها وممكن أن نضيف إليها كمية من الماء.
- ونحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزبدة وعند تسخينها نضع قطع الدجاج ويتم تقليبهم لكي يتغير لونها وتكون باللون الذهبي الغامق.
- ثم نقوم بتجهيز طبق مسطح كبير ونرفع المكرونة من على النار ونضعها في هذا الطبق ونضيف إليها قطع الدجاج.
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