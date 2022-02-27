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عمر شويل - جدة ألذ شوربة سي فود ممكن تدوقيها حضريها في المنزل بطريقة مطاعم السمك الشهيرة - ثقفني
شوربة السي فود من أحلى المأكولات التي تتميز بمذاق لذيذ وجميل حيث نجد عدد كبير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار يحبونها ويعشقون تناولها، فقد نجد الكثير من الناس يفضلون تناول هذه الشوربة في المطاعم لأنهم يقدمونها بطعم وشكل جذاب جدا لذلك تبحث أغلبية السيدات عن طريقة عملها، فيمكن أن نقوم بتقديم أسهل وأسرع طريقة لعمل شوربة السي فود فمكوناتها بسيطة ومعروفة وغير كل هذا فهي من الأكلات المغذية والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وتكون غنية جدا بالفيتامينات والفسفور والبروتينات والكالسيوم وغير ذلك الكثير.
مكونات شوربة السي فود
- كمية مناسبة من الجمبري المقشر.
- كمية مناسبة من الكابوريا.
- كمية مناسبة من السبيط الشرائح.
- كمية مناسبة من الجندوفلي.
- كمية مناسبة من سمك الفيليه.
- ثمرة واحدة من الفلفل الحار.
- عودين من الكرفس.
- ثمرتان من الليمون.
- كوبان كبيران من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم المفروم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح والكمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بهارات السمك والكزبرة الجافة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- كمية مناسبة من الماء المغلي.
طريقة عمل شوربة السي فود
- نقوم بتجهيز الجمبري وهذا من خلال غسله جيدا وتقشيره ثم نضعه في طبق كبير ونضيف إليه كمية مناسبة من سمك الفيليه بشرط أن يتم تقطيعه على شكل شرائح بالحجم المرغوب فيه.
- وقومي بوضع السبيط الشرائح وكمية مناسبة من الجندوفلي ويتم إضافة كمية مناسبة من الكابوريا ويتم خلط السي فود مع بعض.
- ثم نقوم بتحهيز التتبيلة حيث نحضر طبق مناسب ونضع به ثمرة واحدة من الفلفل الحار ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة جدا ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم المفروم.
- ونضع الملح والكمون وبهارات السمك والكزبرة الجافة وعصير الليمون والخل ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضيف إلى هذه التتبيلة السي فود ونتركه لعدة ساعات.
- ثم نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به الزبدة ثم نضع السي فود بالتتبيلة ويتم تقليبهم حتى يتغير لونهم قليلا ونضيف الكرفس وشرائح الليمون ونستمر في التقليب ونضع كمية من الماء المغلي.
- وفي النهاية نضيف خليط الحليب مع الدقيق ويتم تقليبهم حتى يتكاثف القوام وعند غليان الشوربة يتم رفعها من على النار.
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