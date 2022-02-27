ألذ شوربة سي فود ممكن تدوقيها حضريها في المنزل بطريقة مطاعم السمك الشهيرة

شوربة السي فود من أحلى المأكولات التي تتميز بمذاق لذيذ وجميل حيث نجد عدد كبير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار يحبونها ويعشقون تناولها، فقد نجد الكثير من الناس يفضلون تناول هذه الشوربة في المطاعم لأنهم يقدمونها بطعم وشكل جذاب جدا لذلك تبحث أغلبية السيدات عن طريقة عملها، فيمكن أن نقوم بتقديم أسهل وأسرع طريقة لعمل شوربة السي فود فمكوناتها بسيطة ومعروفة وغير كل هذا فهي من الأكلات المغذية والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وتكون غنية جدا بالفيتامينات والفسفور والبروتينات والكالسيوم وغير ذلك الكثير.

مكونات شوربة السي فود

كمية مناسبة من الجمبري المقشر.

كمية مناسبة من الكابوريا.

كمية مناسبة من السبيط الشرائح.

كمية مناسبة من الجندوفلي.

كمية مناسبة من سمك الفيليه.

ثمرة واحدة من الفلفل الحار.

عودين من الكرفس.

ثمرتان من الليمون.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح والكمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بهارات السمك والكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

طريقة عمل شوربة السي فود