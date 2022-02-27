دلكي جسمك بدلكة الكركم السحرية لتبييض الجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق

تبييض بشرة الجسم من الأشياء التي تسعى كل إمرأة وفتاة إلى تحقيقها حيث أن توجد مناطق عديدة بالجسم تكون باللون الداكن وهذا يسبب إزعاج كبير بالنسبة للكثير من الفتيات والسيدات، ومن ضمن هذه المناطق هي المناطق الحساسة مثل منطقة البيكيني ومنطقة تحت الإبط وغير ذلك الكثير، ومنها الركب والأكواع وأيضا الرقبة فكل منهم يحتاج إلى إستخدام شئ يساعدها على التفتيح والحصول علي بشرة جسم بيضاء ويكون لونه موحد، لأنه بسبب إسمرار هذه المناطق يكون لون الجسم غير موحد ومختلف عن باقي المناطق، وتوجد أشياء كثيرة جدا تساعد على ذلك ومن ضمنها هي الكريمات ولكن هذه الكريمات لا يمكننا أن نستخدمها بسبب إحتوائها على مواد كيميائية تضر بشرة الجسم.

وبالتحديد بشرة المناطق الحساسة لأن الجلد في هذه المناطق يكون حساس جدا لا يمكنه أن يتحمل هذه المواد فقد يحدث به إلتهابات وتظهر حساسية، لذلك لكي نرغب في تبييض الجسم بشكل طبيعي لابد من إستخدام خلطات أو ماسكات طبيعية، فهي تعمل على تفتيح بشرة الجسم بدون أي أضرار سلبية تحدث له ومن أمثلتها هي دلكة الكركم فمن المعروف أن الكركم من المواد الطبيعية المفيدة والمميزة، حيث يمكن إستخدامه في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل البشرة أو الشعر ونتيجة دلكة الكركم سريعة جدا وتظهر في خلال عدة أيام.

مكونات دلكة الكركم لتبييض الجسم

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة مرحبا جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل دلكة الكركم لتبييض الجسم