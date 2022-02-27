أعملي كور البسبوسة بالقشطة بمقادير مرملة تذوب في الفم وبطريقة ألذ وأحلي من الحلواني

تعد البسبوسة من الحلويات اللذيذة والشهية والتي يعشقها عدد كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن فمن الممكن أن نقوم بعمل البسبوسة بالعديد من الطرق المختلفة، وقد توجد أيضا أنواع كثيرة ومتعددة من البسبوسة وكذلك يمكن أن يتم حشوها أو نصيف إليها أنواع مختلفة من المكسرات المجروشة، وعادة نجد الكثير من الأشخاص يضيفون لها البندق أو الفستق أو اللوز وغير ذلك العديد أو نضع كمية من القشطة، ولكن في هذا المقال سوف نقدم طريقة مختلفة للبسبوسة وهي كرات البسبوسة بالقشطة فهذه الوصفة تتميز بمذاق جميل ورائع وسهلة جدا في تجهيزها.

مكونات كور البسبوسة بالقشطة

كوبان كبيران من دقيق السميد.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من السكر الناعم.

ربع كوب كبير من جوز الهند.

كوب واحد كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من السمنة البلدى.

كمية مناسبة من القشطة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

مكونات الشربات كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل كور البسبوسة بالقشطة