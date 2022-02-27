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عمر شويل - جدة أعملي كور البسبوسة بالقشطة بمقادير مرملة تذوب في الفم وبطريقة ألذ وأحلي من الحلواني - ثقفني
تعد البسبوسة من الحلويات اللذيذة والشهية والتي يعشقها عدد كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن فمن الممكن أن نقوم بعمل البسبوسة بالعديد من الطرق المختلفة، وقد توجد أيضا أنواع كثيرة ومتعددة من البسبوسة وكذلك يمكن أن يتم حشوها أو نصيف إليها أنواع مختلفة من المكسرات المجروشة، وعادة نجد الكثير من الأشخاص يضيفون لها البندق أو الفستق أو اللوز وغير ذلك العديد أو نضع كمية من القشطة، ولكن في هذا المقال سوف نقدم طريقة مختلفة للبسبوسة وهي كرات البسبوسة بالقشطة فهذه الوصفة تتميز بمذاق جميل ورائع وسهلة جدا في تجهيزها.
مكونات كور البسبوسة بالقشطة
- كوبان كبيران من دقيق السميد.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- نصف كوب كبير من السكر الناعم.
- ربع كوب كبير من جوز الهند.
- كوب واحد كبير من الزبادي.
- نصف كوب كبير من السمنة البلدى.
- كمية مناسبة من القشطة.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.
- مكونات الشربات كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل كور البسبوسة بالقشطة
- يتم تجهيز الشربات فنضع إناء على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفعه من على النار.
- وقومي بتحضير طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من دقيق السميد ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ثم نضع نصف كوب كبير من السكر الناعم وربع كوب كبير من جوز الهند.
- وبعد ذلك يتم تقليب المكونات الجافة مع بعض ثم يتم إضافة كوب واحد كبير من الزبادي ونقوم بوضع نصف كوب كبير من السمنة البلدى بشرط أن تكون ذائبة وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.
- ثم يتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد للحصول على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل ويكون لها قوام رملي ثم نحضر صينية يتم دهنها بالسمنة.
- ثم قومي بتشكيل البسبوسة على شكل كرات متساوية في الحجم ووضعها في الصينية وبعد الإنتهاء ندخلها في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي.
- وبعد خروجها نصيف إليها الشربات البارد ويتم تزيينها بالقشطة ورشة من المكسرات المجروشة ونقوم بتقديمها.
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