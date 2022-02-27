المقشر المنزلي الرهيب لتقشير اليديين والرجلين من الجلد الميت والأسمرار من أول أستخدام

تحتاج معظم الفتيات والسيدات إلى إستخدام الأشياء التي تساعدهم على تقشير البشرة سواء الوجه أو الجسم بما فيه اليدين والرجلين حيث أن منطقة اليدين والرجلين من أكثر المناطق التي لابد من تقشيرها بإنتظام حتى نحصل على ملمس ناعم كالحرير، فهم من المناطق التي تتعرض للجفاف أكثر من المناطق الآخري وهذا يحدث بالتحديد في فصل الشتاء وعندما تتعرض للماء، ففي هذا الوقت تلجأ كل فتاة إلى إستخدام كريم مرطب مناسب يساعد على تنعيمها وترطيبها، ولكن عندما تتراكم خلايا الجلد الميتة لا يمكن أن نستخدم كريم مرطب لتنعيم اليدين والرجلين لأنه لا يساعد على الترطيب بسبب وجود الجلد الميت بكثرة.

لذلك من الضروري أن نقوم بتقشيرهم والتخلص بشكل نهائي من خلايا الجلد حتى تكون البشرة ناعمة فبعد عملية التقشير لا داعي أن نستعمل أي كريم مرطب، ولكن بشرط أن نلتزم بعملية التقشير بشكل مستمر فهي عادة يتم إستخدامها مرة واحدة في كل إسبوع وكما أنها تساعد على تبييض اليدين والرجلين وإزالة السواد منهم، وأن التقشير يكون عبارة عن خليط من المكونات الطبيعية مثل السكر والقهوة وهذا من خلال مزجهم مع عدد من المواد الآخري، فمن المعروف أن السكر هو من أقوى الأشياء التي تساعد علي تقشير البشرة ويجعلها نظيفة وناعمة.

مكونات خلطة السكر لتقشير اليدين والرجلين

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة السكر لتقشير اليدين والرجلين