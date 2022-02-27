بعجينة قطنية أعملي الفطائر المقلية السريعة بدون خميرة وبمقادير هشة وخفيفة وبطعم لذيذ

تعد الفطائر والمعجنات من احلى واجمل الوجبات التى يعشقها كل الناس ويفضلونها كوجبة على الإفطار أو العشاء، فهي من اخف واشهى الوجبات التي تقدمها ربة المنزل لأفراد الأسرة، حيث يمكن تحضيرها في الفرن او مقلية حسب الرغبة بالحشوات المحببة لدى كل شخص ومنها باللحم او الجبن او الدجاج، سوف نتكلم الآن عن طريقة تحضير الفطائر المقلية الهشة.

طريقة تحضير الفطائر المقلية

المقادير:-

٢ كوب ونصف من الدقيق متعدد الاغراض.

كوب وربع من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة كبيرة خميرة.

نصف ملعقة من السكر.

رشة ملح.

طريقة التحضير:-

في بولة نقوم بخلط الحليب مع الخميرة والسكر ونقلب وتترك لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة لضمان سلامتها قبل البدء في العجن.

نقوم بإضافة الدقيق والملح ثم يضاف الزيت وخليط الحليب والخميرة وتخلط جيدا حتى الحصول على عجينة متجانسة.

نغطي بولة العجين وتترك جانباً حتى تختمر العجينة جيدا.

على سطح مرشوش بالزيت نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة.

نقوم بفرد كل كرة باستخدام النشابة حتى نفرد، يمكن إضافة حشوات مختلفة ويمكن أن تترك بدون حشو حسب رغبتكم.

بعد إضافة الحشو نقوم بغلقها من جميع الجوانب ونقدها قليلا ثم نقوم بتحضير مقلاة وتوضع بها كمية مناسبة من الزيت لقلي الفطائر.

بعد تسخين الزيت نقوم بوضع الفطائر واحدة تلو الأخرى ثم نقوم بتحريك الزيت على وجه الفطائر.

نقلب حتى تأخذ الفطائر اللون الذهبي ثم نقوم برفعها من الزيت وتوضع بطبق بيه مناشف ورقية للتخلص من الزيت الزائد.

نكرر هذه الطريقة حتى تنتهى الكمية بأكملها.

طريقة تحضير الفطائر المقلية بدون خميرة

المقادير:-

٢ كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة بيكنج بودر.

ربع كوب زيت.

نصف كوب زبادى.

ربع كوب ماء.

طريقة التحضير:-