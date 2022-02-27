بطريقة فرد جديدة ومورقة طبقات أعملي الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله خطوة بخطوة

يعتبر الفطير من الأكلات المصرية الشعبية والمشهورة من قديم الأزل، ويرجع أصولها القدماء المصريين فهي من الأكلات التى كانوا يقوم بتحضيرها في المناسبات، وبدأت تنتشر مع مرور الوقت حتى انتشرت كعادة عند المصريين، حيث يقدم الفطير المشلتت في الأفراح والمناسبات الخاصة كمصدر للفرح والسعادة، والفطائر يعد من الوصفات الجميلة التي يعشقها الكثير من الناس، ومن الأكلات المحببة على كل مائدة وخاصة الإفطار والعشاء، سوف نقوم بتحضيره بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير الفطير المشلتت

المقادير:-

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

زيت ذرة.

سمن نباتي او بلدي.

طريقة التحضير:-

في بولة نقوم بوضع الدقيق والملح ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع الماء تدريجياً ونقوم بالعجن حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

تترك جانبا حتى ترتاح العجينة لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع مستديرة متوسطة وتترك لمدة ١٠ دقائق.

على سطح مرشوش زيت نقوم بفرد قطعة من العجينة وثم نقوم بدهنها سمن ونلم العجينة ثم نفرد مرة أخرى ونضع كمية من خليط الزيت على السمن ونقوم بأن العجين وتفرد مرة أخرى على شكل مستدير حتى وتوضع بصينية ويوضع بفرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تنضج.

نستمر في عمل باقي العجين مثل هذه الطريقة حتى تنتهى الكمية المتاحة.

يوضع في طبق مسطح ويغطى بفوطه نظيفة حتى التقديم.

يقدم ساخنا بجانب العسل الأبيض والعسل الأسود والجبن القديمة والقشطة ويمكن تحضيرها بحشوة مختلفة مثل اللحم المفروم المعصج أو خليط من الجبن والزيتون والبقدونس.

طريقة تحضير الفطير المشلتت بحشوة اللحم المفروم

المقادير:-

نصف كيلو من اللحم المفروم.

٢ بصلة صغيرة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات لحم

رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير:-