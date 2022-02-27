احلي من الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب

مع تقدم العمر تبدأ بعض علامات كبار السن تظهر على الأشخاص واحدة أبرز هذه العلامات والشعر الأبيض والشعر الأبيض يعد من أول العلامات التي تظهر على الإنسان ‏لذلك يحاول الكثير من الشباب أتخلص من هذا الشعر من خلال استخدام الصبغة التي تكون موجودة في صيدلية وهذه الصبغات ‏تساعد بالفعل على إخفاء اللون الأبيض من الشعر ولكن لها العديد من الأضرار التي يكون من الصعب التخلص منها ‏لذلك من الأفضل استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من هذا ‏الشعر الأبيض دون أن تترك أي أثر جانبية على جسم الإنسان خلال هذا المقال نتحدث عن صبغ الشعر

‏مكونات إعداد صبغة اللون البني الغزالي

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تحتاج هذه الصبغة إلى أحد المكونات التي تعطي لون مميز بالإضافة إلى بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد على تثبيت اللون على الشعر بعض المكونات الأخرى و الأدوات التي تكون مهمة أثناء إعداد هذه الصبغة وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى تكون هذه الصبغة جاهزة وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من النسكافيه المطحونة

ملعقة كبيرة من الكاكاو المطحون الخام.

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‏ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

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طريقة إعداد صبغة اللون الغزالي على الشعر

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نعطي للشعر لون غزالي مميز وهذه الخطوات هي:

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نحضر وعاء كبير نضع جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط صبغة الشعر باللون الغزل وهذه المكونات هي القرنفل والنسكافية و الكاكاو الخام وزيت الزيتون وزيت جوز الهند ونبدأ في تحديد جميع هذه المكونات حتى نحصل على كريم يناسب قوامه الشعر.

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‏ بعد ذلك نبدأ في توزيع هذا الكريم ‏جميع أجزاء الشهر حتى يصل إليها من كل مكان بعد ذلك نترك الخليط على الشعر ونرتدي كيس بلاستيك في الشعر حتى يمتص الشعر اللون الموجود في هذا الخليط ويكون جاهز، نترك هذا الخليط على الشعر لمدة 10 ساعات تقريبا بعد ذلك يتم غسل الشعر

للحصول على شعر لونه بني يمكن استخدام طرق مختلفة أو عمل صبغات للشعر البني مثل القهوة أو النسكافيه فعند مزج المكونات معا سوف تحصلين على صبغة طبيعية لا تحتاج الي وجود مواد كيميائية فمن المعروف ان المواد الكيميائية تضر جدا بالشعر وتسيب التساقط الكبير لذلك يجب عمل صبغة طبيعية تساعد فى ت