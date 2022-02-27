لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين لتكثيف وتطويل الحواجب بسرعة وفي 3 أيام والنتيجة 100%

جمال المرأة فى وجهها ومن أهم ما يميز وجه المرأة هو شكل الحاجبين، وبسبب العوامل الخارجية واستخدام الطرق التقليدية في رسم الحاجبين المنتشرة كثيراً فقد تؤدى إلى إضعاف وسقوط شعر الحاجبين، ولذلك فكل سيده تحلم بشكل حاجب يليق على رسمه وجهها وكثافته أيضاً، ومن جمال المرأة أن يكون شكل الحاجبين كثيف مما يجعل المظهر أكثر جمالا وجاذبية، وسوف نعرض فى هذا المقال عن وصفة لتكثيف وتطويل الحاجبين بالفازلين.

وصفه لتكثيف وتطويل الحاجب بالفازلين

فوائد الفازلين كثيرة فلا تقتصر فقط على تكثيف وتطويل الحاجب، بل إنه يجعل الحاجب أكثر لمعاناً وجاذبية، فهو غير مكلف ومتوفر بكل سهولة، الفازلين له فوائد عديدة فى تكثيف وتطويل الحاجب، فكل منا يبحث عن طرق لكثافة وتطويل الحاجب لأنه يحدد ملامح وجه المرأة، والفازلين يقوى بصيلة الشعر مما يجعله أكثر قوة وصلابة لذلك ينصح باستخدامه فى وصفات تكثيف وتطويل الشعر، ويعتبر زيت الزيتون من الزيوت التي تقوي بصيلات الشعر مما يجعل الشعر أكثر كثافة، لذلك فى هذه الوصفة سوف نستخدمه مع الفازلين لما لهما من فوائد عديدة فى كثافة وتطويل الشعر.

المكونات

معلقه صغيرة من الفازلين.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله معلقه صغيرة من الفازلين وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نخلطهم مع بعض جيداً، ثم نقوم بمسح الخليط باستخدام أعواد القطن ووضعهم على الحاجبين.

نتركه على الحاجب لمدة ساعة، ثم نغسل الحاجبين بالماء.

نكرر هذه الوصفة كل يوم.

الطريقة الثانية لتكثيف الحاجبين بالفازلين

المكونات

الفازلين.

كبسولة واحدة من فيتامين e.

الطريقة

فى وعاء صغير نضع كمية صغيرة من الفازلين، ثم نفرغ كبسولة واحدة من فيتامين e ونقلبهم جيداً.

نضع هذا الخليط على الحاجب، ونتركه ليلة كاملة ويغسل صباحاً.

نكرر هذه العمليه كل يوم لمده اسبوع.

الطريقه الثالثه

هذه الوصفة تعتمد على الفازلين فقط، فهى وصفه سهله جداً للاعتماد عليها فى تكثيف الحاجبين.

المكونات

الفازلين فقط.

أعواد قطن.

الطريقة

يوضع الفازلين على الحاجب بواسطة أعواد القطن كل يوم قبل النوم ويغسل صباحاً، حتى تحصلين على النتيجة المرغوبة.