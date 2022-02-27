مكون سري في مطبخك هيخلصك من زفارة الفراخ واللحوم نهائيا يفتح الأنسجة ويساعد في تسويتها بسرعة البرق

عندما يتم طهي اللحوم والدواجن في الماء تخرج منها رائحة كريهة وهذه الرائحة تكون قويه ويقوم العديد من الناس في الامتناع عن تناول ‏اللحوم والدجاج بسبب هذه الرائحة وهل هذا المقال سنتحدث عن طريقة التخلص من الرائحة الكريهة التي تكون موجودة في اللحوم والدواجن وبعض الأخطاء التي يفعلها الكثير من الناس تسبب رائحة كريهة وطريقة استخدام هذه المكونات بشكل صحيح حتى تكون رائحة الطعام جميلة وزكية ويحبها كل من يستنشقها وخلال هذا المقال سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى تساعدنا في التخلص من رائحة الزفارة نهائيًا والقضاء عليها وإضافة بعض المكونات التي تجعل رائحة اللحم الشهية وزكية ويحبها من يستنشقها.

مكونات التخلص من الزفازة التي تكون موجودة في الدجاج

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من رائحة الزفارة التي تكون موجودة في الدجاج باستخدام بعض المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:

ملعقة من الخل النباتي الطبيعي ويمكن استبدال الخل بعصير الليمون ووظيفة الخل أنه يساعد على التخلص من الرائحة الكريهة التي تكون موجودة في الدجاج.

ملعقة من الملح الخشن.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم

طريقة تنظيف الدجاج من الزفارة

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى تستطيع التخلص من رائحة الزفارة الموجودة في اللحم والدجاج باستخدام المكونات الطبيعية وهذه الطريقة التي نحتاج إليها:

نبدأ في تقطيع الدجاج ولا نستخدم معه الماء أبدًا لأنه يسبب رائحة كريهة في اللحم والدجاج ويتسبب في خروج رائحة الزفارة.

بعد ذلك نضيف ملعقة من الملح الخشن على الدجاج ونبدأ في تدليك الدجاج حتى نتخلص من الأشياء التي تكون موجودة على جسم الدجاج من الخارج.

بعد ذلك يتم تنظيف الدجاج بالخل وعصير الليمون حتى يساعد على التخلص من الرائحة الكريهة.

بعد ذلك نقوم بمسح الدجاج باستخدام مناديل المطبخ الجافة وبعد ذلك نضع الدجاج داخل الثلاجة طوال الليل ثم يتم اضافة تتبيلة الدجاج ونضعها داخل الثلاجة حتى يكون طعم الدجاج لذيذ

زفارة الفراخ من أكثر الأشياء التي تسبب مشاكل للجسم لذلك يجب تنظيفها بسرعة وبسهولة باستخدم مكونات موجودة في مطبخك وفد أوضحنا ذاك في المقال ولكن الأطباء يحذرون من خطورة غسل آلفراخ بالماء قبل الطهي فهي تعمل مشاكل صحية إذا ما تم غسلها بالماء فقط ولكن يجب غسلها باستخدام الخل والليمون وتطهير اماكن الزفارة جيدا حتي لا يجب