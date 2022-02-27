ماسك سحري للقضاء على التجاعيد إزالة الخطوط التعبيرية و تبييض البشرة خلال 7 أيام، بمكونين فقط بدون الحاجة إلى إستخدام الماسكات التي تدخل فيها المواد الكيميائية احصلي على بشرة بيضاء خالية من كل عيوب البشرة بشرة رائعة مثل بشرة اليابانيات، لتحضير هذا الماسك نحتاج إلى قشور الموز فهي تحتوي على فيتامين سي الذي يفتح لون البشرة ويزيل التصبغات، كما أن قشور الموز تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الذي يؤخر علامات الشيخوخة، كذلك نحتاج إلى الأرز فهو يصفي البشرة ويحارب ظهور التجاعيد كما نحتاج إلى نشا الذرة، فهو يشد ترهل البشرة ويبيض المناطق الداكنة بالإضافة إلى الحليب المجفف فهو غني بالفيتامينات المغذية للبشرة، كما أن الحليب المجفف يقضى على البقع الداكنة والتصبغات والكلف.

ماسك سحري للقضاء على التجاعيد

يتكون الماسك السحري من العناصر التالية :

1 موزة.

1 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

1 كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض ويمكنك استبداله بعصير البرتقال.

1 ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

إزالة الخطوط التعبيرية و تبييض البشرة

خذ الموزة واغسلها جيداً ثم قم بتقشيرها وخذ قشر الموزة وقطعه إلى شرائح صغيرة، ثم ضع شرائح قشر الموز في وعاء معدني مع إضافة الأرز والماء ثم ضع المكونات تغلي على الموقد لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك اترك المكونات المغلية تبرد قليلاً ثم ضعها في الخلاط الكهربائي ليتم طحنها جيداً، وتحصل على خليط كريمي ثم قم بتصفية الخليط بإستخدام مصفاة لإزالة بقايا المكونات التي لم تطحن، ثم أضف إلى الخليط الكريمي الناعم مقدار النشا واخلط جيداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات، وبعد ذلك أضف عصير الليمون وتمزج مجدداً مع إضافة الحليب المجفف ثم تمزج مرة أخيرة.

طريقة تحضير الماسك و إستخدامه

احتفظ بهذا الخليط في علبة نظيفة وتخزينها في الثلاجة مدة صلاحية هذا الخليط هي 7 أيام في الثلاجة، طبقي هذا الخليط على كامل بشرة وجهك ويمكنك تطبيقه أيضاً على التجاعيد حول العين، ثم اتركي هذا الخليط على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، وبعد ذلك رطبي بشرتك بالكريم أو الزيت المفضل لديك والنتيجة مبهرة من أول إستخدام، ستلاحظين أن بشرة وجهك المترهلة أصبحت مشدودة وستكون لديك بشرة مشرقة وصافية من أول إستخدام، ولا أفضل النتائج كرري هذه الوصفة كل يوم لمدة 7 أيام وتختفي التجاعيد تدريجياً حتى تختفي تماماً.