طريقة عمل البطاطس الودجز في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة والطعم حكاية

بطاطس الودجز من أشهى الوجبات التي يطلبها الكثيرين فور تواجدهم في مطعم ما، لذا نجد العديد من ربات البيوت يبحثون بشكل متكرر عن طريقة إعداد هذه الوصفة في المنزل، واستخدام كافة المكونات المطلوبة لإعداد بطاطس الودجز، لذلك قررنا أن نتحدث معكم عن خطوات تحضيرها، والمقادير الخاصة به، حيث أصبح في إمكان الجميع الان الاستمتاع باشهى والذ بطاطس، وذلك على هذا النحو.

مكونات بطاطس الودجز

عليك إحضار كلا من الوصفات التالية:-

إضافة حوالى 5 حبات من البطاطس.

ملعقة واحدة من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة من الملح.

وحوالي ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.

حوالي ملعقة واحدة من البابريكا.

طريقة تحضير بطاطس الودجز

إليكم الطريقة الخاصة بتحضير هذه الوصفة وذلك من خلال اتباع هذه النقاط:-

أولا عليكي تحضير الفرن وضبطه على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك يتم غسل البطاطس بشكل جيد، مع مراعاة تقطيعها إلى شرائح سميكة الحجم.

احضري إناء وضعي فيه كل الزيت والبابريكا والملح والفلفل الاسود، وأخيرا ضعي شرائح البطاطس واستمري في تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض جيدا.

كما أنه لا بد من القيام بترتيب البطاطس على صينية خاصة بالفرن والمخبوزات، ومن ثم إضافتها مباشرة إلى الفرن.

عليك الانتظار لمدة 60 دقيقة، ومن ثم إخراج البطاطس من الفرن، وإضافة إليها اي نوع من الصوص الذي ترغب فيه.

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