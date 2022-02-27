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الأطباء يحذرون هذه العلامات لو ظهرت على جسمك فإنها تشير إلى نقص أهم فيتامين في حياتك

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عمر شويل - جدة الأطباء يحذرون هذه العلامات لو ظهرت على جسمك فإنها تشير إلى نقص أهم فيتامين في حياتك - ثقفني

إذا كانت هناك علامات تدل على أنك تعاني من نقص في أحد أهم الفيتامينات في حياتك ، وهو “فيتامين مدى الحياة” ، فإن فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسمك لأن له فوائد متنوعة لصحتك ، إذا النقص يعرض الجسم للعديد من المخاطر لذلك  سوف نستعرض لكم من خلال موقعنا أهم علامات نقص فيتامين ب 12.

علامات تدل على أنك تعاني من نقص في أهم فيتامين في الحياة

هناك العديد من الدلائل على أنها إذا ظهرت لك فهي دليل قاطع على نقص فيتامين ب 12 ، وهو من أهم الفيتامينات التي لها تأثير قوي على صحة الإنسان ، ومن أهم هذه العلامات:

  • تتأثر صحة المرأة الحامل أكثر من غيرها بنقص فيتامين ب 12 ؛ إذا كان هذا الفيتامين ناقصًا ، فقد يؤدي فقدان الجنين في تلك المرأة إلى تفاقم الحالة.
  • بالإضافة إلى الإرهاق من الحد الأدنى من الجهد.
  • كما  يمكن أن يشعر الشخص بالغثيان الشديد والتعب الشديد.
  • يفقد الكثير من الناس وزنًا كبيرًا دون اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن ، ونقص فيتامين ب 12 هو السبب الرئيسي وراء ذلك.
  • عند وجود نقص كبير في هذا الفيتامين يجعل الشعر يتساقط بشكل كبير للغاية ويجعله باهتا للغاية ومتقصف.
  • بالنسبة للبشرة فهو يجعل البشرة باهته ويظهر عليها الاصفرار الكبير لذا يجب أن نقوم بعمل التحاليل لتاكد من ان السبب هو نقص الفتيامين ب12.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 

هناك مجموعة معينه من  الأشخاص الذين  يعدون من  أكثر  الاشخاص عرضه لنفص في هذا الفتامين  وهولاء الاشخاص هم:

  •  من الأشخاص الأكثر  عرضا لنقص  هذا الفتامين من يكون  لديهم  الكثير من المشكلات في بعض الأجهزة كا  الجهاز الهضمي أو من يكون لديهم مشاكل ينتج عنها سوء التغذية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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