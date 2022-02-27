معلقتين بس لو ضفتيهم علي الكبدة مش هيكون ليها ريحه زفارة حولت الكبده المتلجه لبلدي ومش هتبقي غامقه

الكبدة من أكثر الأكلات التي يرغب العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار من تناولها، وذلك بسبب احتوائها على عدد لا حصر له من الفوائد وهذا ما يميزها، ولكن تكون المشكلة الوحيدة أمامهم هي أن الكبدة يشعرون لها برائحة زفارة تعوقهم عن تناولها بشكل مباشر، لهذا الأمر قررنا أن نتناول معكم أهم الطرق التي تساعدكم في التخلص من هذه الرائحة.

طريقة القضاء على زفارة الكبدة

عليكي استخدام هذه المكونات التي سوف نقوم بذكرها لكي من أجل أن تتمكن من إزالة الزفارة العالقة في الكبدة، وذلك على هذا النحو:-

حيث أنه في البداية لا بد من القيام بوضع الكبدة مقطعة على هيئة شرائح داخل المصفاة.

نضيف عليها كميات متساوية من الملح والفلفل والكمون، وكذلك عصير الليمون.

يترك هذا الخليط لمدة 5 دقائق لأ أكثر من ذلك، وذلك حفاظا على الكبدة ومنعا لحدوث أي تلف في أنسجتها.

استخدام اللبن للقضاء على زفارة الكبدة

لقد أثبتت العديد من التجارب أن اللبن من أكثر الأشياء التي يتم استخدامها من أجل التخلص من زفارة اللبن، وذلك من خلال متابعة النقاط التالية:-

إحضار مقدار مناسب من اللبن.

نضع فيه الكبدة التي تم تقطيعها على هيئة مكعبات صغيرة داخل هذا اللبن لمدة ربع ساعة.

يتم تصفية الكبدة من اللبن، والتوجه إلى طهيها بالشكل الذي ترغبين فيه.

نصائح لطبيعة الكبدة

سوف نشير في النقاط الآتية إلى أهم النصائح الخاصة بـ طهي الكبدة، وذلك على هذا النحو:-