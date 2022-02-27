نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعيدي شبابك وارجعي بنت عشرين بهذه الطريقة الناجحة من أيام أجدادنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعيدي شبابك واحصلي على الشباب الدائم وارجعي لسن العشرين، بالطبع الكثير من الأشخاص يودون استرجاع الكولاجين الذي يتم فقده مع التقدم في العمر، كما يفقد الجسم الكثير من الدهون مع الكولاجين ويظهر هذا مباشرة على الوجه على هيئة ترهل في الجفون أو في الخدين، وفي الجسم في المناطق الممتلئة،لذلك سنطرح عليكم هذه الفكرة الجهنمية في هذا المقال.

هكذا تستعيدي شبابك وترجعي بنت عشرين

إستعادة الشباب وحيوية البشرة بالطريق البسيطة والروتين اليومي البسيط ليس بمعجزة ولكن يحتاج إلى إختيار المكونات الصحيحة السابق تجربتها وإثبات صحتها وفاعليتها، لذلك أحضرنا لكي سيدتي هذه الوصفة لرجوع بشرتك لسن العشرين مجددا والتخلص من البقع وآثار الحبوب والتصبغات والتجاعيد المستقبلية.

المكونات المطلوبة

بشر ثمرة واحدة من الخيار.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

القليل من اللبن المجفف.

القليل من اللبن السائل.

ماء الورد.

قومي بالضغط على بشر الخيار جيدا في المصفاه للحصول على عصير الخيار، واستخدميه كالآتي مع أنواع البشرة المختلفة :

البشرة الدهنية

البشرة الدهنية العادية نضيف ثلاث ملاعق من الخيار مع القليل من عصير الليمون الحامض والقليل من الحليب، واستخدامه كغسول يومي. للبشرة الدهنية الحساسة استخدمي نفس الطريقة السابقة ماعدا الليمون، وقومي بغسل الوجه بها يوميا.

البشرة الجافة والعادية والمختلطة

أضيفي القليل من عصير الخيار مع اللبن الجاف مثل نيدو والقليل من ماء الورد أو الماء. قومي بغمس قطنة به ثم افركي البشرة به برفق بحركة دائرية من الأسفل إلى الأعلى بعكس إتجاه الجاذبية للتنظيف وتنشيط الدورة الدموية وتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين والتجدد، ثم إغسلي الوجه بالماء البارد.

البشرة الحساسة

ملعقتين كبيرتين من عصير الخيار و زيت جوز الهند أو زيت اللوز أو الجلسرين كلها زيوت مناسبة للبشرة الحساسة، ثم إغسلي الوجه بالماء البارد ورطبي بالكريم البشرة الحساسة أو زيت جوز الهند.

مقشرات البشرة للتخلص من الجلد الميت

القليل من عصير الخيار مع القليل من اللبن المجفف وملعقة كبيرة من السكر، وقومي بفرك البشرة برفق للتخلص من البثور والتنظيف العميق للبشرة، والتخلص من خلايا الجلد الميت.