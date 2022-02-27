إعملي كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل بأحلي طريقة سهلة وشهية وصحية وبأقل تكلفة

كيكة قدرة قادر من ألذ وأحلى أنواع الحلويات التي أنتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وخاصة في مصر، وذلك بطعمها الرائع والشهي والمختلف والذي يحبونه جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحبون تناولها بشكل كبير في فصل الشتاء وذلك لأنها تعمل على مد الجسم بالدفئ، وذلك لاحتواء كيكة قدرة قادر على السعرات الحرارية العالية والتي تساعد على تنشيط الجسم بشكل كبير، وتتمتع بأشكالها المتنوعة والمختلفة والتي يحبها الجميع في حفلات اعياد ميلاد أطفالنا وذلك لشكلها الرائع والمميز والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة بالمنزل لعمل ألذ وأطعم كيك قدرة قادر.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر ومكوناتها

المكونات

ثلاث بيضات.

معلقة خل كبيرة.

اثنين باكو فانيليا.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

مكونات عمل الكراميل

كوب سكر.

كوب ماء.

مكونات عمل الكريمة

ثلاثة ظرف كريم كراميل.

نصف كوب لبن بودرة.

ثلاث كوب حليب سائل.

طريقة تحضير الكراميل

نصف إناء عميق علي النار ثم نضع به كوب سكر ونضيف إليه كوب من الماء ثم ثلاث دقائق علي النار دون تقليب ثم نقوم بتقليبه بعد الثلاث دقائق.

نقوم بإحضار إناء بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع بها الكراميل بعد إنزاله من علي النار مباشرة.

طريقة تحضير كريمة الكراميل

نقوم بإحضار إناء نضع به ثلاث اظرف الكريم كراميل ثم نضيف إليه نصف كوب لبن بودرة ونضيف إليه ثلاثة أكواب الحليب السائل ونقلبه جيدا ثم نرفعه علي النار مع التقليب المستمر حتي يتقل الخليط.

نقوم بانزال الخليط من على النار ونضعه في صينية الكراميل الجاهزة.

طريقة تحضير الكيكة