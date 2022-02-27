نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ صينية بطاطس بالفراخ ممكن تاكليها طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بطعم جنان في المقال التالي
هناك بعض الاكلات التي تتميز بحب الكثير من الناس لها، ولذلك تفضل الكثيرر من الأمهات تحضيرها حتى يجتمع على تناولها جميع أفراد الاسرة، ومن أهم هذه الاكلات هي صينية البطاطس بالفراخ اللذيذة والتي لها شعبية كبيرة جدًا، كما أنها من أهم الاصناف التي تحتوي على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بشكل تفصيلي وبأسهل الطرق.
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بخطوات بسيطة
جهازي الان صينية البطاطس الشهية التي تحتوي على قطع الدجاج المفيدة للجسم، والتي تحتوي على عناصر مختلفة مثل البروتينات، والكربوهيدرات، وغيرها الكثير من المكونات، ولتجهيزها بكل سهولة يمكنكم اتباع الآتي:
مكونات صينية البطاطس بالفراخ
- كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.
- عدد اثنين من البصل المقطع شرائح.
- اربع قرون من الفلفل الاخضر سواء الحار أو الغير حار حسب الرغبة.
- فصين من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- رشة من الزعتر.
- فرخة واحدة مقطعة إلى ثماني قطع.
- كيلو من الطماطم المعصورة صلصة.
- طريقة التحضير
- قومي بتقشير البطاطس، وغسلها جيدًا.
- قطعي البطاطس اللى شرائح متوسطة الحجم.
- احضري صينية مناسبة واضيفي بها شرائح البطاطس.
- قومي بتقطيع البصل شرائح.
- اضيفي البصل الى البطاطس.
- اضيفي أيضًا شرائح صغيرة من الفلفل الاخضر.
- اضيفي بعد ذلك الثوم المفروم.
- احضري الفراخ وقومي بغسلها جيدًا، ضغي الدجاج أيضًا على وجه الصينية.
- اضيفي اليها كل البهارات التي تم تحضيرها من ملح، وفلفل اسود، وزعتر.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس وتصبح متبله.
- اضيفي الان صلصة الطماطم على المكونات.
- يتم وضع الصينية بعد ذلك في الفرن على الرف السفلي على درجة حرارة ٢٠٠ درجة.
- تركبها لمدة نصف ساعة.
- اختبري نضج الدجاج والبطاطس حتى تتاكدي من نضج كل المكونات الموجودة سواء كان الفراخ أو حتى البطاطس.
- يمكنك اخراج الصينية بعد ذلك، ويتم تقديم البطاطس بالفراخ في أطباق التقديم وهي ساخنة مع الارز بالشعرية لتصبح وجبة غداء رائعة ويتم تناولها بألف هنا.
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