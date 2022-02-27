بالمقادير المظبوطة أعملي البسكويت الناعم الدايب دوب بطريقة ناجحة ألذ وأطعم من المخابز

يعتبر البسكويت الناعم من أشهر العلمات فى الأعياد أو المناسبات، فهو علامه مميزة فى العيد، بل ولا يقتصروجوده فقط فى الأعياد، ولكنه يمكن أن يوجد فى كل الأوقات، فيمكن أن يقدم مع الشاى أو النسكافيه فى الإفطارلما له من مذاق لذيذ ورائحه رائعة، وله أطعمه كثيرة منها بالفانيليا أو البرتقال أو الشيكولاتة وكل منها له مذاق وطعم مختلف، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال وصفه عمل البسكويت الناعم.

طريقة عمل البسكويت الناعم بالنشادر

البسكويت الناعم سهل التحضيرومكوناته بسيطة، لذلك ننصح الأمهات بعمله فى البيت لكى نتفادى شراءه من الخارج للحفاظ على صحه أولادنا.

المقادير

3 كوب من الدقيق.

ربع كوب من السمن.

كوب من السكر البودرة.

2 كوب من اللبن.

3 بيضات.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من النشادر.

رشه ملح.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونقوم بخلط الدقيق مع البيكنج باودر ورشه الملح.

فى وعاء آخر نضع السمن والسكرونقوم بخلطهم جيداً بواسطه المضرب الكهربائي حتى تصبح كريمى وناعمه، ثم نقوم بوضع البيض تدريجياً على الخليط ونضع الفانيليا واللبن والدقيق المخلوط بالبكينج باودر ونستمر فى الخفق بالمضرب الكهربائى.

نضع الخليط فى وعاء الدقيق ونستمر فى التقليب بالملعقة حتى تزول آثار الدقيق تماماً.

نقوم بتشكيل البسكويت بواسطه كيس الحلويات ونقوم بوضعه فى الصينيه المدهونه بالقليل من الزيت.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطه ونضع بداخله صينيه البسكويت ونتركها فى الفرن لمدة عشر دقائق ويخرج من الفرن.

يقدم بارداً.

طريقة البسكويت الناعم بالبرتقال

المقادير

2 كوب من الدقيق.

بيضه.

نصف كوب سكر.

ربع كوب من الزبده.

كوب من عصير البرتقال.

معلقة صغيرة فانيليا.

معلقة من البيكينج باودر.

طريقة التحضير