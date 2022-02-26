اصنعي الكعك الناعم بالشوفان كعك صحي بدون سكر

الكعك الناعم بالشوفان ، يتميز هذا النوع من الكعك بأنه بسيط جداً كما أنه لا يحتوي على السكر فهو مناسب جداً للأشخاص اللذين يعانون من مرض السكر أو الأشخاص الذين يتبعون نظام صحي لفقدان الوزن، فهو مناسب جداً وصحي لأنه يتكون من دقيق الشوفان وليس الدقيق العادي الذي يحتوي على الجلوتين، كما أنه مناسب للأشخاص الذين لديهم حساسية من الجلوتين، ويعتبر الشوفان له فوائد عديدة ومتنوعة ومفيد جداً للجسم يمكن الحصول عليه من طحن حبوب الشوفان أو يمكن استخدامه جاهزاً فهو يباع في المحلات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكعك الناعم بالشوفان كعك صحي ولذيذ وبخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل الكعك الناعم بالشوفان

يتم تحضير الكعك من مكونات بسيطة جداً وصحية تماماً هي كما يلي:ـ

2 كوب من دقيق الشوفان.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من السمن الساخن المقدوح.

2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة ريحة كعك أو قرفة أو الزنجبيل.

ربع كوب من الماء الدافئ.

للوجه

سكر بودر دايت.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكعك الناعم بالشوفان بطريقة سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

في طبق صغير نضيف الماء الدافئ والعسل الأبيض والخميرة، نمزج المكونات ثم نترك الخليط حتي يختمر ويتفاعل. ثم نجهز وعاء كبير نقوم بإضافة دقيق الشوفان ثم نضيف النشا ثم نقلب المكونات جيداً ثم نضيف السمسم وريحة الكعك. نسخن السمن حتي يقدح ثم نضيف السمن إلي المكونات السابقة ونقلب باستخدام الملعقة حتي يختلط السمن مع الدقيق تماماً. ثم نضيف خليط الخميرة والعسل ونقلب المكونات باستخدام الملعقة حتي تتجمع لدينا عجينة.

طريقة تشكيل العجينة

يتم تشكيل العجينة وهي دافئة لا نتركها حتي تبرد تماماً، ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة. ثم نضغط عليها قليلاً بالقطاعة الخاصة بالكعك، ثم نرص الكعك في صينية مبطنة بورق زبدة. ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية ثم نتركه حتي يأخذ اللون الذهبي المحمر من أسفل. ثم نخرج البسكوت من الفرن ويتركه حتي يبرد تماماً، ثم نخرج البسكوت بواسطة السكين من الصينية. يرص في طبق التقديم ويزين بالسكر البودر الدايت ويقدم بالهنا والشفا.

فوائد الشوفان

يمتلك الشوفان العديد من الفوائد الهامة ويعتبر بديل للدقيق العادي ومن أهم فوائده ما يلي:ـ