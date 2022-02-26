مكرونة اسباجتي بالفراخ من الوجبات السريعة والمغذية التي تحتوى على عناصر غذائية مفيدة لصحة الأسرة، لانها تحتوي على خضراوات ودجاج البروتينات التي يحتاجها الجسم، ومن الأطباق الشهية واللذيذة التي تتميز بنكهة مختلفة ومن الوجبات التي تقدم بنكهة مختلفة على حسب رباب البيوت من اضافة الخضروات والجبن واللحوم المختلفة من الدجاج أو اللحمة المفرومة أو غيرها، فهي وجبة متكاملة مليئة من العناصر الغذائية ويمكنك تقديمها في الغذاء أو العشاء لانها خفيفة وسريعة ومغذية، ومن الأكلات المشهورة في الدول العربية بطعها الشهي والمميز، وإليكم من موقع ثقفني في خلال السطور القادمة أسرع طريقة عمل المكرونة الاسباجتي بالفراخ والجبنة الموتزاريلا بمكونات إقتصادية في البيت

أسرع غداء مكرونة اسباجتي بالفراخ

المكونات

كيس مكرونة اسباجتي مسلوقي

صدر دجاج مقطع شرائح

فلفل أخضر مقطع شرائح

بصل أخضر مقطع حلقات

3 عدد بصل مفروم

ربع كوب زيت زيتون

نصف كوب كزبرة مفرومة

ملعقتين من صوص الصويا

ملعقتين من صلصة الطماطم

ملعقة كبيرة من الكاتشب

ربع ملعقة من السكر

ملح حسب الرغبة

جبنة موتزاريلا

ملعقة من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

واحد بصل مفرومة

ملعقتين من الزبادي

ملعقتين من الخل

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الكركم

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير المكرونة الاسباجتي بالفراخ