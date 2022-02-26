نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير العزيزية الدمياطي بمجموعة مكونات مغذية وصحية للجسم في المقال التالي
طريقة تحضير العزيزية الدمياطي التي تعد من أكثر أنواع الحلويات المشهورة في دمياط، وتتكون من مجموعة من المكونات الصحية المفيدة التي تعمل على تغذية الجسم وخاصة الأطفال الصغار لكي نبني أجسامهم بطريقة سليمة، ومن هذه المكونات المهمة الحليب وجوز الهند والنشا وبعض الأنواع الأخرى، كما أن تختلف كل طريقة عن الأخرى من حيث المقادير وطريقة التجهيز على حسب كل شخصية، واليوم سوف نتحدث بكل بساطة على مكونات عمل العزيزية الدمياطي وكيفية تحضيرها بالخطوات من خلال هذه المقالة.
مكونات عمل العزيزية الدمياطي
تعد مكونات عمل العزيزية الدمياطي من المكونات المفيدة للجسم والصحة وخاصة للأطفال الصغار لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وهذه المكونات كما يلي:-
- ربع كيلو من المكرونة الاسباجتي.
- كوب من السكر.
- ٢ ملعقة كبيرة من جوز الهند.
- ¾ كوب من النشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كيلو من الحليب السائل.
- كيس من الفانيليا البودرة.
- نصف كوب من الماء.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة هذه الحلوى الدمياطية من الطرق البسيطة المشهورة فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- نقوم بسلق المكرونة الاسباجتى بدون أي إضافات ثم نصفيها ونغسلها بالماء البارد.
- نحضر وعاء ونضع به الحليب السائل ونضعه على النار حتى يغلي ثم نضيف عليه السكر.
- ثم نضيف المكرونة المسلوقة على الحليب ونقلب ونضعهم في الخلاط الكهربائي ونضربهم حتى يصبح الخليط ناعم.
- بعد ذلك نحضر زجاجة ونضع بها نصف كوب من الماء ونضع معها كمية النشا المطلوبة ثم نرج الزجاجة جيداً حتى يذوب النشا.
- نسكب خليط النشا والماء تدريجياً إلى إناء المكرونة الذي يوجد على النار ونقلب جيداً حتى يتماسك النشا، ونضيف الفانيليا وجوز الهند ونستمر في التقليب حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر صينية مقاس ٣٠ وندهنها بالزبدة ثم نسكب بها الخليط ونتركه حتى يبرد.
- ندهن الوجه بالزبدة ثم نوزع عليه ملعقتين من الشربات بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقطعها ( عدم تقطيعها ساخنة حتى لا تتفتت ) ونقدمها بالف نا وشفا.
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