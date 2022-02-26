الطريقة الصحيحة لمشروب الزنجبيل والليمون لتقوية المناعة والتخلص من والإنفلونزا والفيروسات

جهاز المناعة هو المسئول الأول والرئيسي في حماية الجسم والدفاع عنه ، ولذلك يحاول معظم الناس الحفاظ على الجهاز المناعي يعمل بكفاءة من خلال تناول الأدوية، ولكن توجد طرق طبيعية في المنزل وبأقل التكاليف تساعد على تقوية جهاز المناعة وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الطرق الطبيعية التي تساعد على تنشيط المناعة في جسم الإنسان.

مكونات وصفة الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن، حيث يعمل على تحفيز المناعة بجسم الإنسان وينشط الدورة الدموية وإليكم مكونات الوصفة لتنشيط المناعة بجسم الإنسان.

عدد ٥ أكواب من الماء.

قطعتان من قشرة الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

عصير ليمونه واحدة.

طريقة تحضير الوصفة

وبعدما تعرفنا على أهم المكونات التي سوف نحضر بها وصفتنا السحرية، والتي تعتبر سهلة وبسيطة إليكم طريقة التحضير كالتالي.

نحضر إناء ونضعه على النار ونضع به قطع الزنجبيل وملعقة القرفة، ونتركهم على النار حتى يغلي الزنجبيل والقرفة.

ثم نرفع الخليط من على النار ونقوم بتصفيته جيدا.

نضيف علي خليط الزنجبيل ملعقة العسل وعصير الليمون ونقلب جيدا.

يمكن تناول هذا المشروب صباح ومساء كل يوم وسوف تتمتع بمناعة أقوي خلال أيام قليلة.

فوائد الزنجبيل للجسم الإنسان

حيث يعتبر الزنجبيل غني بالكثير من الفوائد للجسم والصحة بشكل عام بالإضافة إلى كونه يعمل على تقوية جهاز المناعة لدي الإنسان وسوف نوضح فوائد الزنجبيل كالتالي.