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عمر شويل - جدة كوب واحد لتنظيف وعلاج الشرايين ستخرج من شراينك دهون ملتصقة ومتراكمة وسينتعش قلبك - ثقفني
الرمان فاكهة تم ذكرها في القرآن وتتمتع بالعديد من الفوائد الصحية والطبية للإنسان وتتعدد طرق تناول الرمان فيمكن تناوله مع الماء والسكر وهذه طريقة يفضلها الكبار والصغار ويمكن صنعه عصير وتستخدم في التزيين الحلويات وكل أجزاء الرمان من البذور والقشور والأوراق لها فائدة كبيرة.
فوائد الرمان
الرمان فاكهة تم ذكرها في القرآن وتتمتع بالعديد من الفوائد الصحية والطبية للإنسان وتتعدد طرق تناول الرمان فيمكن تناوله مع الماء والسكر وهذه طريقة يفضلها الكبار والصغار ويمكن صنعه عصير وتستخدم في التزيين الحلويات وكل أجزاء الرمان من البذور والقشور والأوراق لها فائدة كبيرة.
فوائد الرمان
- ارتفاع ضغط الدم: تحتوى بذور الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في سيلان الدم وعدم تكون خصرات الدم والجلطات، والجلطات نوعين نوع سهل معالجته وهو عبارة عن تكون تخثر كتلة من الدماء والآخر جلطة في الشرايين أو القلب وهذه من الممكن أن تؤدى للوفاة.
- تصلب الشرايين: الرمان به نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية القلب ومنع تصلب الشرايين لأنه يقلل نسبة الكوليسترول بالدم، يساعد الرمان من تقليل مستوى الإصابة بالذبحة القلبية لمن يعانون الشريان التاجي.
الرمان يعالج الكثير من الأمراض
- الشيخوخة: حيث أنه من المعروف أنه يقضى الرمان على الجذور الحرة المنتشرة بالجسم والتي تكون نتيجة لأشعة الشمس الضارة ولذلك الرمان يحافظ على شباب الجسم ويواجه الشيخوخة المبكرة.
- ضعف الانتصاب: لا يعد الرمان أحد الأدوية التي تعالج المشاكل العضوية، أثبتت الدراسات العلمية تناول الرمان يساعد في التقليل من ضعف الانتصاب بنسبة قليلة .
- السرطان: يعمل على تقليل نسبة السرطان بنسبة عالية وخاصة سرطان البروستاتا.
- الزهايمر: حيث أنه يعتبر من مضادات الأكسدة المتوافرة بكثرة في الرمان تساعد في المحافظة على الذاكرة وتقويتها، ويحافظ على العقل ويحول دون الإصابة بالزهايمر.
- الجهاز الهضمي: كما من ضمن الفوائد أنه يعمل الرمان على تحفيز عمل الجهاز الهضمي والمعدة والأمعاء، وأيضا يعتبر علاج طبيعي لمرضى القولون التقرحي.
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