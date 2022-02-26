طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة بكل سهولة في البيت

البسبوسة واحدة من أشهر أنواع المقبلات التي عرفت في العالم العربي، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية، وتقدم عادة السمبوسة بجانب الأطباق الرئيسية المختلفة، وعادة ما يتم تحضير السمبوسة بحشوات مختلفة سواء الجبن واللحم المفروم والخضار، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، ويمكن بكل سهولة تحضير عجينة السمبوسة في البيت بمكونات غير مكلفة ومتوفرة في المطبخ، ولذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

السمبوسة من المقبلات الشهية جداً في الوطن العربي، وتقدم باستمرار كطبق جانبي بجانب الأطباق الرئيسية المفضلة لك، وتختلف طرق إعدادها من دولة لأخرى وكل دولة تشتهر بها طريقة معينة، ودائما ما تبحث كل ربات البيوت عن أي نوع من الوصفات الجديدة والمذهلة التي تقدمها للعائلة بجانب الأطباق اللذيذة المختلفة، ومن السهل جداً إعدادها في البيت بعجينة بجودة عالية ومضمونة 100%.

المكونات:

3 كوب من الدقيق.

5 ملاعق كبيرة زيت.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن.

في وعاء العجان الكهربائي نضع الدقيق مع الملح والزيت، ونقلب المكونات جيداً.

مع إضافة الماء بشكل تدريجي ونستمر في العجن لمدة لا تقل عن عشرة دقائق، حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة.

تغطى العجينة بكيس بلاستيك، وتترك جانباً لمدة نصف ساعة.

تفرد العجينة بالنشابة، ونقطع العجينة على شكل دوائر من خلال بولة، ويتم حشوها بأي حشو مفضل.

مكونات حشو السمبوسة:

ربع كيلو جزر مبشور رفيع.

ربع كيلو من البسلة.

بصلة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة جوزة الطيب.

فلفل أخضر رومي مقطع.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة تحضير حشو السمبوسة:

نحضر طاسة كبيرة ونضع بها القليل من الزيت، ونضيف له البصل والفلفل الأخضر والبسلة والجزر وتقلب المكونات معاً.

نضيف الملح والفلفل الاسود والبهارات والبابريكا وجوزة الطيب، ونقلبهما معاً ويترك الخليط على نار هادئة لينضج الحشو.

نقوم بحشو قطع السمبوسة بالحشو المجهز ونغلقها جيداً بالشوكة، ونستمر في تلك الخطوة لتنتهي كمية العجينة والحشو.

في صينية مدهونة بالزيت ندخل السمبوسة الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المميز.