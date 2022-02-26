مكون سري خطير ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

البطاطس المقرمش هي أحد الوجبات اللذيذة التي تقوم الأمهات بإعدادها أطفالهم لأن الأطفال يحبون البطاطس بشكل كبير وهناك العديد من أشكال البطاطس اللذيذة التي يمكن اعدادها في المنزل ولكن رغم ذلك فإن الأطفال يحبونه كثيرا تناول البطاطس المقلية التي يتم اعدادها في مطاعم الوجبات السريعة التي تقوم بإعداد البطاطس بشكل مختلف ولذيذ ولكن هذه البطاطس رغم ان لها طعم لذيذ مميزة لأنها تحتوي على العديد من الأضرار التي ‏يمكن الحصول عليها خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد البطاطس دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت حتى لا تضر الأطفال ولكن هذه البطاطس تكون لذيذة وسيحبها الأطفال بسبب طعمها الجميل.

‏مكونات إعداد البطاطس المقرمشة بدون زيوت

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حتى يكون طعم البطاطس لذيذة إضافة كمية كبيرة من الزيوت لابد من استخدام بعض المكونات التي تساعد على قلى البطاطس بشكل مميز ويكون لها طعم جميل وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس دون استخدام كمية كبيرة من الزيت هذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من الزعتر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ثلاث حبات كبيرة من البطاطس

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من التوابل المشكلة

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طريقة إعداد البطاطس المقرمش بدون زيوت

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة يمكن من خلال إعداد البطاطس المقرمشة دون استخدام كمية كبيرة من زيت وهذه الطريقة هي: