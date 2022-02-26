نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات طبيعية لتنعيم الشعر وعلاج الجفاف والشعر المقصف التالف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الشعر للعناية بشكل مستمر وخاصة باستخدام خلطات طبيعية لتنعيم الشعر، التي تساعد على علاج بصيلات الشعر والمحافظة عليها من التلف أو التقصف، فسريعا ما يتأثر الشعر بالتغيرات الجوية والمناخية، التي تعرضه لأن يصبح جاف وتالف، وفيما يلي سوف نوضح لكم العديد من الخلطات الطبيعية الآمنة لتنعيم الشعر، والحصول على نتائج فعالة.

خلطات طبيعية لتنعيم الشعر

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في علاج مشاكل الشعر التالف والمقصف والمجهد، منها خلطة الماء والأرز، وخلطة البيض والمايونيز، وخلطة الموز، وجميعها خلطات متميزة في الحصول على نتائج فعالة.

خلطة ماء الأرز

تتكون هذه الخلطة من مكونات سهلة وبسيطة للغاية، حيث يعد ماء الأرز من أكثر الوصفات الصحية للشعر، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات اللازمة لصحة الشعر، ومنها فيتامين أي وفيتامين، ب، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والمعادن، لتحضير هذه الوصفة قومي بإضافة كوب من الأرز الغير مطبوخ في وعاء، ثم قومي بغسله بشكل جيد، ومن ثم قومي بإضافة أربعة أكواب من الماء على الأرز، واترك الأرز منقوع لمدة نصف ساعة، ومن ثم قومي بسكب الخليط في بخاخ، واستخدميها بشكل مستمر بعد غسل الشعر بالشامبو، وشطفه جيدا قومي برش ماء الأرز على الشعر وتأكدي من وصوله إلى فروة الرأس، وافركيه جيدا مع وعكس عقارب الساعة لمدة تلت ساعة، ثم قومي بشطفه بماء فاتر.

خلطة البيض والمايونيز

يحتوي البيض على كمية مناسبة من البروتين والتي تساعد على تقوية بصيلات الشعر، وجعل الشعر ناعم ولامع، يتم استخدام هذه الخلطة من خلال خفق زلال البيض مع إضافة ملعقة كبيرة من المايونيز مع إضافة ملعقتان كبيرتان من الماء الفاتر إليهم لمساعدة في عملية الخفق، ثم فرد هذا الخليط على فروة الرأس من البصيلات، والقيام بفرك فروة الرأس في حركات دائرية لمدة 10 دقائق. ومن ثم قومي بغسل الشعر بشكل جيدا، وشطفه بالماء الفاتر.

خلطة الموز خلطة طبيعية لتنعيم الشعر

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم مما يجعله الحل الأمثل في علاج الشعر، وينصح دائما باستخدامه على الشعر، ويعتبر الحل مثالي للتخلص من الجفاف، وإعادة لمعان الشعر.