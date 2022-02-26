أسرع طريقة لتقطيع الملفوف “الكرنب” وسلقه في غمضة عين وبخطوه واحده أوعي يفوتك

نعرض عليكم أهم وآخر أخبار زوارنا في المقال التالي أسهل طريقة لتقطيع الملفوف بسرعة الصاروخ في 5 دقائق دون تعب تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ في 5 دقائق أسهل طريقة لتقطيع الملفوف متعب، أنا تعلمت كيفية تقطيع الملفوف بسرعة تجد العديد من النساء صعوبة في تقطيع الملفوف لأن تحضيره وإعداده يستغرق وقتًا طويلاً وتبحث دائمًا عن أسهل طريقة للتشطيب والتحضير من أجل الحصول على القلفة والحشو جاهز في أسرع وقت ممكن وخاصة الملفوف هو أحد تلك الأطعمة التي يتم تقديمها عادة على المائدة ويأكلها كثير من الناس لذلك تحرص كل امرأة على إيجاد طريقة لإنهاء إعداد الوصفة وتجهيز الملفوف إليك هنا خطوات تقطيع الملفوف بسرعة.

يعتبر الملفوف من الخضروات الفريدة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية التي يمكن استخدامها في العديد من الوصفات الغذائية الشهية ولعل أبرزها الملفوف أو الملفوف سواء كان مصرياً أو لبنانياً أو سورياً أو فلسطينياً، سنقدم لكم اليوم في هذا المقال أسرار تعلم كيفية تقطيع الملفوف بخطوات سهلة وأفضل طريقة لتخزينه في الثلاجة مع هذا المقال.

تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ

طريقة تقطيع الكرنب بدون استخدام ماء:

يمكن تقطيع أوراق الملفوف بطريقة احترافية بالتساوي قبل الغليان عن طريق أخذ الملفوف بالكامل وتشغيل السكين بطول وعرض الملفوف بالكامل حتى ينتج مربعات أو مستطيلات متساوية حسب الحجم الذي تريده.

افتح كل المكعبات المقطعة حتى تصبح جاهزة للغلي والقطع واللف.

نضع القدر على النار ونضيف الماء وقليل من السكر ونضع أوراق الكرنب المربعة حتى تغلي جميعها.

طريقة تقطيع الكرنب بعد السلق