نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوف نطبخ يوم ونرتاح باقي الشهر تعرفي على تحضيرات الدجاج بتتبيلات مختلفة في المقال التالي
تعتمد مذاق الدجاج على توابله لأن كل امرأة لها طريقتها الخاصة في تتبيله إنه خلطة رائعة تقدم الطعام الذي تعده بأجمل أشكاله، وتبرز بين أقرانها بطعامها (خاصة دجاج) مذاق ممتاز، نقدم اليوم من خلال موقع ثقفني 7 طرق مختلفة لعمل تتبيله دجاج لذيذة على طريقة الشيف غادة مصطفى.
طريقة عمل تتبيله الدجاج
- مقادير عمل تتبيله الدجاج هي: زبادي قليل الدسم أو منزوع، ملعقة صغيرة من معجون الطماطم، 2 فص ثوم، نصف بصلة صغيرة، زنجبيل، ملعقة صغيرة خل أو عصير نصف ليمونه، كارى، فلفل أسود، ملح، حبهان ناعم، قرفة، بابريكا، طريقة التحضير هي: تُمزج جميع المكونات في الخلاط ، ثم تُنقع الدجاج في ماء مالح لمدة 6 ساعات.
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مقادير تتبيله الدجاج تتكون من: ثمرة طماطم، بصلة صغيرة، بقدونس، لبن منزوع الدسم، طريقة التحضير هي: بهارات مختلفة مثل الملح والفلفل الأسود والثوم والفلفل الحار وصلصة الصويا والليمون تخلط المكونات السابقة مع الدجاج.
- مقادير تتبيله الدجاج تتكون من: ربع كوب زبادي، ربع كوب شطه حارة، خليط من توابل مطحونة “كمون وكزبرة وفلفل أسود، هيل وقرفة وقرنفل وبابريكا”، ملعقتين صويا صوص، عصير ليمونه وملح، طريقة التحضير هي: ثم تُنقع الدجاج في ماء مالح لمدة 6 ساعات.
- مقادير تتبيله الدجاج تتكون من: ربع كوب من الصلصة الحارة، ملعقتين من صلصة الطماطم، كمون وكزبرة وبابريكا، فلفل أسود وفلفل أبيض، خل وليمون وملح، زبادي، كركم، قرنفل وقرفة وهيل مطحون، مايونيز، زيت، مستطردة، طريقة التحضير هي: ضعي قطع الدجاج بمدقة إلى أنسجة ناعمة وكسر العظام ثم اخلطي جميع التوابل وانقعي قطع الدجاج لمدة ساعة إلى يوم كامل ثم انفضي ألتتبيله وضعيها على شواية الغاز مغطاة من الجانبين يُحمّر ويُقدّم مع صلصة الثوم.
تتبيل الدجاج
- مقادير عمل تتبيله الدجاج هي: بصلة مفرومة، ثماني فصوص ثوم مفروم، نصف قشرة ليمونه مفرومة، ربع كوب من عصير البرتقال، ملعقة فلفل أسود وعلبة روب، ملعقتا زيت زيتون وملعقتا ملح، ربع ملعقة زعفران مطحون.
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مقادير عمل تتبيله الدجاج هي: علبة كبيرة لبن زبادي، 3 فصوص ثوم، ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور، نصف ملعقة صغيرة فلفل حار، نصف ملعقة صغيرة (بابريكا) فلفل أحمر حلو، ملعقة صغيرة كركم أصفر، عصير ليمونه، طريقة التحضير هي: يتبل الدجاج بالملح والفلفل ويوضع على طبق مسطح، يُمزج اللبن مع الثوم والكركم وعصير الليمون ويُقلب المزيج ثم يُسكب المزيج فوق قطع الدجاج، انقعي قطع الدجاج بالصلصة غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين، أخرجي قطع الدجاج من الثلاجة قبل نصف ساعة من الطهي، ثم اشويها لمدة ثلث ساعة مع التحريك من حين لآخر، ثم قدميها مع شرائح الليمون.
طريقة عمل أجنحة دجاج بالفرن
المقادير تتكون من:
- كيلو غرام أجنحة دجاج.
- 10 فص ثوم مهروس.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- ½ كوب عصير ليمون.
- ¼ ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 باقة كزبرة طازجة مفرومة.
أما طريقة التحضير فهي:
- قطعي الأجنحة إلى نصفين.
- ثم اغسليها وضعيها في وعاء عميق.
- في وعاء نضيف جميع المكونات ونخلط جيداً.
- ثم نضيف أجنحة الدجاج ونتركها جانباً في الثلاجة حتى تمتزج لمدة 60 دقيقة.
- توضع أجنحة الدجاج على صينية خبز وتخبز في فرن محمّى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.
- ثم احمر وجهه وقدميه مباشرة.
طريقة عمل دجاج بروستد
المقادير تتكون من:
- لتر لبن.
- 8 قطع دجاج.
- 3 بيضات.
- ⅓ كوب ماء.
- 4 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة فلفل.
- زيت للقلى.
أما طريقة التحضير فهي:
- ضعي الدجاج في وعاء كبير غطيه بالحليب لمدة ساعة على الأقل أضيفي البيض المخفوق والماء والدقيق والفلفل واخلطي جيداً.
- أخرجي الدجاج من الحليب ورشي عليه قليل من الملح والفلفل وضعيه في خليط الطحين.
- أخرجي الدجاج من الخليط وضعيه في خليط البيض قبل غمسه في خليط الدقيق.
- ضعي الدجاج لمدة 15 دقيقة سخني مقلاة الزيت أضيفي الدجاج على دفعات اقليه لمدة 18 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً قدميه ساخناً أو سخني إلى الجزء المجهز.
طريقة عمل أصابع الدجاج المقلية
- 1 كيلو صدور دجاج مخلية.
- 1 كوب دقيق أبيض.
- 1 كوب بقسماط ناعم.
- نصف كوب ماء.
- 3 ملعقة كبيرة “ملعقة طعام” نشا.
- 1 ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” ملح.
- 1 ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” بابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” ثوم بودرة.
- 1 ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” بصل بودرة.
- نصف ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” فلفل أسود.
- 1 باكيت مرقة دجاج بودرة.
- زيت للقلي.
خطوات تحضير أصابع الدجاج المقلية
- اغسلي صدور الدجاج ثم قطعيها إلى أصابع طويلة واتركيها جانباً.
- في وعاء صغير يُمزج الملح والفلفل الأسود والبابريكا ومسحوق البصل ومسحوق الثوم.
- في وعاء متوسط الحجم نضيف نصف الدقيق ونصف البهارات ونضيف النشا ونخلط جيداً.
- ثم نضيف الماء إلى وعاء الدقيق ونخلط حتى تصبح ناعمة ونحصل على خليط شبه سائل.
- في وعاء آخر أضيفي فتات الخبز والبهارات المتبقية والطحين المتبقي وقلبي حتى يمتزج.
- غمس أقدام الدجاج في خليط الدقيق لتغلفها ثم تُغطى بالكامل في فتات الخبز.
- في مقلاة عميقة وعلى حرارة عالية ، نضع الكثير من الزيت حتى يسخن.
- تقلى أصابع الدجاج بالزيت مع التحريك حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج.
- قمنا برفع أقدام الدجاج على ورق المطبخ لإزالة الزيت الزائد.
المقادير تتكون من:
أما طريقة التحضير فهي:
- اغسلي اللحم وجففيه في وعاء عميق وضعي جميع المكونات السابقة فوق اللحم وقلبي حتى يصل التتبيل إلى كل اللحم من جميع الجهات.
- غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي وضعه في الثلاجة لمدة 2 إلى 4 ساعات على الأقل.
- أخرجناه من الثلاجة ووضعنا اللحم على الأسياخ حتى يصبح اللحم جاهزًا للشواء.
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