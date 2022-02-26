انقع الثوم مع زيت الزيتون ليله واحده قبل النوم ولن تستغني عنه طيلة حياتك

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عمر شويل - جدة فوائد الثوم بزيت الزيتون، قد يعلم البعض مدى فوائد استخدام الثوم للصحة العامة، كما أن زيت الزيتون أيضًا له العديد من الفوائد، فما بالك بخليط من الثوم بزيت الزيتون، فهو خليط مثالي له العديد من الفوائد للحفاظ على الصحة والحماية من العديد من الأمراض، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على فوائد الثوم بزيت الزيتون، وما هي أفضل طريقة لاستخدامه؟

ما هي فوائد الثوم بزيت الزيتون؟

أن استخدام خليط الثوم بزيت الزيتون يمنحنا العديد من الفوائد، كما يوفر حماية للجسم من العديد من الأمراض، وذلك الأمر قد أثبت علميًا من خلال العديد من الدراسات والتجارب المعملية، التي أثبت أن لذلك الخليط عدة فوائد ومن أهمها ما يلي:

يحمى الجسم من العديد من الجراثيم والميكروبات.

يعمل على تنظيم السكر في الجسم، ويساعد مرضى السكري.

يعمل على تنظيم مستوي الدهون ويقلل من ارتفاع الكوليسترول الدم.

يحمى من الإصابة بالتسمم الغذائي، ويقاوم البكتيريا.

يعد مصدر غنى بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل(فيتامين ب6، وفيتامين ج، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك)

يحمى من الإصابة بالسرطان.

يساعد على تحسين الهضم ويحمى من الإصابة بجرثومة المعدة.

يعمل على إطالة الشعر ويزيد كثافته ويغذى الفروة بعمق.

ما هي أفضل طريقة استخدام الثوم بزيت الزيتون؟

توجد العديد من الطرق لتناول واستخدام خليط الثوم بزيت الزيتون، ولكل طريقة فوائدها، ومن أهم تلك الطرق.

الاستخدام الموضعي لخليط الثوم وزيت الزيتون

وينصح باستخدام تلك الطريقة لعلاج تساقط الشعر، أو كماسك للإطالة الشعر وزيادة كثافته من خلال إضافة 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على 3 فصوص من الثوم المقطع في برطمان محكم، ثم تترك لمدة 10 أيام، بعد يوضع الخليط على فروة الشعر ويترك لمدة ساعتين ، ثم يتم غسل الشعر باستخدام الماء والشامبو.

تناول الثوم وزيت الزيتون على الريق

يوضع 5 ملاعق من زيت الزيتون في وعاء، ثم يوضع 4 فصوص من الثوم عليهم، بعدها يغلق الوعاء جيداً ويحفظ لمدة 4 أسام، بعد ذلك قومي بتصفية زيت الزيتون، وتناول ملعقة على الريق لمدة أسبوع للحصول على فوائده.