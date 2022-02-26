طريقة عمل كيكة النمر ذات الشكل الفريد في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية

كيكة النمر ، من الوصفات التي تتميز بشكل فريد، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة وليست مكلفة ويمكن تزينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو الكراميل أو بالكريم شانتيه.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة النمر.

مكونات كيكة النمر

تتكون هذه الكيكة من مكونات متوفرة وبسيطة ورخيصة الثمن ومكوناتها كالتالي:

عدد أربع بيضات

أربع أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة وثلث من شيف كيك (محسن الكيك).

ملعقة من الفانيليا السائلة.

كوب وثلث من الحليب.

ثلاث ملاعق ونصف من الكاكاو الخام.

كوب من الزيت مخلوط مع أربع مكعبات من الزبدة.

ملعقة وثلث من الخل.

عصير ثمرة ليمون.

رشة من ملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة النمر وطريقة تحضيرها كالتالي: