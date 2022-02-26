فطائر الزبدة الطرية بأسهل طريقة وألذ طعم

تعد فطائر الزبدة الطرية من أنواع المخبوزات التي تتميز بطعم شهي ومحبب للكبار والصغار، وهى من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة، كما أنها تتميز بشكل جميل يشبه الوردة ومزينة بالسمسم على الوجه مما يكسبها شكل جذاب ومميز، وتعد الفطائر وجبة إفطار خفيفة للأطفال مع كوب من الشاي أو الحليب، ويمكن إعدادها سادة أو محشية بالجبن أو السكر، وسوف نقدم لكي من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر الزبدة الطرية بألذ طعم.

مكونات فطائر الزبدة



يتم تحضير فطائر الزبدة بمكونات متوفرة في المطبخ، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي نتائج مميزة من حيث الطعم والشكل، وهي كما يلي:-

كوب من الحليب الدافئ (250 مللي).

كوب من الماء الدافئ ( 250 مللي).

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية (16 جرام).

ملعقة كبيرة زبادي.

نصف كوب زبدة مذابة (120مللي).

2 بياض بيضة.

6 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (850 جرام).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

لدهن الوجه

2 صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

ربع ملعقة صغيرة نسكافيه.

الحشوة

كوب من الزبدة بحرارة الغرفة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير فطائر الزبدة سهلة وتتم بخطوات بسيطة كالتالي:-