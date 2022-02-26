طريقة تحضير مخبوزات قراقيش السمسم الشهية بوصفة تفصيلية سهلة ومجربة

طريقة تحضير مخبوزات قراقيش السمسم، قراقيش بالسمسم من أكثر المخبوزات والمقبلات انتشارا، وذلك بسبب رغبة الكثيرين في تناولها بشكل دائم، وهذا الإقبال الكبير عليها عاد إلى طعمها اللذيذ والشهي، فضلا عن الفوائد العديدة التي تحتوي عليها، وذلك بسبب مكوناتها الصحية التي تنطوي على قيمة غذائية كبيرة، لذا قررنا اليوم أن نتحدث في مقالنا عن أهم المكونات الخاصة بعمل قراقيش السمسم، فضلا عن ذكر خطوات إعداد وتجهيز القراقيش بشكل تفصيلي.

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طريقة عمل قراقيش بالسمسم

سوف نوضح لكم أهم المقادير التي تمكنك من عمل القراقيش، بالإضافة إلى ذكر طريقة التحضير، وذلك على هذا النحو.

مكونات القراقيش بالسمسم

لا بد من إحضار ست أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

إحضار كوب واحد من الزيت.

إحضار ربع كوب من البذور الخاصة باليانسون.

إحضار كوب واحد من السمسم.

إحضار 2 ملعقة من اليانسون الناعم.

إحضار أربع كوب من الماء.

طريقة التحضير