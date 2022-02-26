نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير مخبوزات قراقيش السمسم الشهية بوصفة تفصيلية سهلة ومجربة في المقال التالي
طريقة تحضير مخبوزات قراقيش السمسم، قراقيش بالسمسم من أكثر المخبوزات والمقبلات انتشارا، وذلك بسبب رغبة الكثيرين في تناولها بشكل دائم، وهذا الإقبال الكبير عليها عاد إلى طعمها اللذيذ والشهي، فضلا عن الفوائد العديدة التي تحتوي عليها، وذلك بسبب مكوناتها الصحية التي تنطوي على قيمة غذائية كبيرة، لذا قررنا اليوم أن نتحدث في مقالنا عن أهم المكونات الخاصة بعمل قراقيش السمسم، فضلا عن ذكر خطوات إعداد وتجهيز القراقيش بشكل تفصيلي.
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طريقة عمل قراقيش بالسمسم
سوف نوضح لكم أهم المقادير التي تمكنك من عمل القراقيش، بالإضافة إلى ذكر طريقة التحضير، وذلك على هذا النحو.
مكونات القراقيش بالسمسم
- لا بد من إحضار ست أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- إحضار كوب واحد من الزيت.
- إحضار ربع كوب من البذور الخاصة باليانسون.
- إحضار كوب واحد من السمسم.
- إحضار 2 ملعقة من اليانسون الناعم.
- إحضار أربع كوب من الماء.
طريقة التحضير
- في البداية عليك إحضار إناء عميق، ونضيف فيه كلا من السمسم واليانسون، وكذلك الدقيق الأبيض، وأيضا السمسم
- ويتم نخل هذه المكونات جيدا حتى لا يتواجد بها أي رواتب أو شوائب.
- نضيف الماء إلى المكونات السابقة، وذلك يتم بشكل تدريجي.
- القيام بعجن العجينة جيدا حتى نحصل على قوام متماسك.
- نترك العجينة حتى تصل إلى درجة الخمران، وذلك لمدة ستون دقيقة.
- القيام بتشكيل العجينة جيدا وتقطيعها على هيئة أقراص أو حسب الرغبة في الشكل الذي تريده.
- نحضر مقلاة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ونبدأ بتسخين الزيت جيدا.
- نضيف القرص المشكلة إلى الزيت، ويراعى أن تكون النار هادئة، حتى تأخذ اللون الذهبي.
- يتم إخراج القرص من الزيت ووضعها في طبق تقديم، ويتم تناولها مع المشروبات الساخنة، أو بجانب الجبنة، وذلك حسب رغبة كل شخص.
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