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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفلافل قرمشة و لون وطعم يجوع وصفة جديدة هتعمليها بنفسك كل يوم - ثقفني
ملحوظة
الفلافل أحد أهم الأكلات الشعبية المصرية وهى ذات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوى العديد من المكونات المفيدة وتفصل الأمهات إعدادها فى المنزل فهى سهلة الإعداد لضمان نظافتها و للحفاظ على صحة أطفالها وتكون هشة ومقرمشة ولها طعم لا يقاوم فمنها بالسمسم أو أحيانا يستخدمها الناس فى عمل العجة .
مكونات عمل عجينة الطعمية
تستطيع كل ربة منزل إعداد الطعمية بكل سهولة بعدة مكونات متوافرة في كل بيت
- حوالى 500 جرام من الفول المدشوش .
- البصل حبة واحدة كبيرة.
- كزبرة خضراء .
- بقدونس اخضر.
- شبت اخضر .
- كرات.
- الثوم المفروم ناعم ملعقتين .
- الفلفل الأسود ملعقتان .
- الملح ملعقتين.
- الكمون المطحون ملعقتين.
- ملعقتين كزبرة جافة.
- ملعقتين بيكنج بودر.
ملحوظة
يفضل أن تكون كل الخضروات طازجة لأنها تفرق فى الطعم .
كيفية تحضير الفلافل الذهبية
بخطوات سهلة وبسيطة تستطيع تحضير احلى فلافل في المنزل بكل سهولة:
- حيث أنه ينقع الفول فى الماء الدافئ لمدة ليلة كاملة .
- يصفى الفول في الصباح ويتم وضعه فى الكبه و فرمه جيدا حتى يصبح عجينة.
- تقطع جميع الخضروات الكزبرة والشبت والبقدونس والكرات وتوضع فى الكبة مع الثوم المفروم والبهارات الملح والفلفل والكزبرة الجافة والكمون ويفرم ناعم جدا .
- يضاف الفول إلى الخضروات ويفرموا معا مرة أخرى.
- تفرغ المكونات فى وعاء ويضاف إليها البيكنج بودر وتقلب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات.
- تخزن العجينة فى الفريزر حتى الحاجة إليها ولا يتغير اى خصائصها من الطعم أو اللون أو غيره.
- وعند قلى الطعمية توضع طاسة على النار تحتوى زيت غزير ويترك ليغلي.
- تشكل الطعمية كرات صغيرة وتوضع فى الزيت حتى تأخذ اللون الذهبى وتخرج على مناديل مطبخ.
- كما أنه لا بد أن تقدم في الإفطار وبالهنا والشفا.
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