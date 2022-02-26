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طريقة عمل الفلافل قرمشة و لون وطعم يجوع وصفة جديدة هتعمليها بنفسك كل يوم

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفلافل قرمشة و لون وطعم يجوع وصفة جديدة هتعمليها بنفسك كل يوم - ثقفني

الفلافل أحد أهم الأكلات الشعبية المصرية وهى ذات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوى العديد من المكونات المفيدة وتفصل الأمهات إعدادها فى المنزل فهى سهلة الإعداد لضمان نظافتها و للحفاظ على صحة أطفالها وتكون هشة ومقرمشة ولها طعم لا يقاوم فمنها بالسمسم أو أحيانا يستخدمها الناس فى عمل العجة .

مكونات عمل عجينة الطعمية

تستطيع كل ربة منزل إعداد الطعمية بكل سهولة بعدة مكونات متوافرة في كل بيت

  • حوالى 500 جرام من الفول المدشوش .
  • البصل حبة واحدة كبيرة.
  • كزبرة خضراء .
  • بقدونس اخضر.
  • شبت اخضر .
  • كرات.
  • الثوم المفروم ناعم ملعقتين .
  • الفلفل الأسود ملعقتان .
  • الملح ملعقتين.
  • الكمون المطحون ملعقتين.
  • ملعقتين كزبرة جافة.
  • ملعقتين بيكنج بودر.

ملحوظة
يفضل أن تكون كل الخضروات طازجة لأنها تفرق فى الطعم .

كيفية تحضير الفلافل الذهبية

بخطوات سهلة وبسيطة تستطيع تحضير احلى فلافل في المنزل بكل سهولة:

  • حيث أنه ينقع الفول فى الماء الدافئ لمدة ليلة كاملة .
  • يصفى الفول في الصباح ويتم وضعه فى الكبه و فرمه جيدا حتى يصبح عجينة.
  • تقطع جميع الخضروات الكزبرة والشبت والبقدونس والكرات وتوضع فى الكبة مع الثوم المفروم والبهارات الملح والفلفل والكزبرة الجافة والكمون ويفرم ناعم جدا .
  • يضاف الفول إلى الخضروات ويفرموا معا مرة أخرى.
  • تفرغ المكونات فى وعاء ويضاف إليها البيكنج بودر وتقلب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات.
  • تخزن العجينة فى الفريزر حتى الحاجة إليها ولا يتغير اى خصائصها من الطعم أو اللون أو غيره.
  • وعند قلى الطعمية توضع طاسة على النار تحتوى زيت غزير ويترك ليغلي.
  • تشكل الطعمية كرات صغيرة وتوضع فى الزيت حتى تأخذ اللون الذهبى وتخرج على مناديل مطبخ.
  • كما أنه لا بد أن تقدم في الإفطار وبالهنا والشفا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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