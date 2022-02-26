طريقة عمل الفلافل قرمشة و لون وطعم يجوع وصفة جديدة هتعمليها بنفسك كل يوم

الفلافل أحد أهم الأكلات الشعبية المصرية وهى ذات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوى العديد من المكونات المفيدة وتفصل الأمهات إعدادها فى المنزل فهى سهلة الإعداد لضمان نظافتها و للحفاظ على صحة أطفالها وتكون هشة ومقرمشة ولها طعم لا يقاوم فمنها بالسمسم أو أحيانا يستخدمها الناس فى عمل العجة .

مكونات عمل عجينة الطعمية

تستطيع كل ربة منزل إعداد الطعمية بكل سهولة بعدة مكونات متوافرة في كل بيت

حوالى 500 جرام من الفول المدشوش .

البصل حبة واحدة كبيرة.

كزبرة خضراء .

بقدونس اخضر.

شبت اخضر .

كرات.

الثوم المفروم ناعم ملعقتين .

الفلفل الأسود ملعقتان .

الملح ملعقتين.

الكمون المطحون ملعقتين.

ملعقتين كزبرة جافة.

ملعقتين بيكنج بودر.

ملحوظة

يفضل أن تكون كل الخضروات طازجة لأنها تفرق فى الطعم .

كيفية تحضير الفلافل الذهبية

بخطوات سهلة وبسيطة تستطيع تحضير احلى فلافل في المنزل بكل سهولة: