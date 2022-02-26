أفضل المشروبات لسد الشهية بسرعة رهيبة وإنقاص الوزن وحرق الدهون

أفضل مشروبات للقضاء على الشهية المفتوحة هي موضوع يركز عليه الكثير من الناس، وخاصة أولئك الذين يعانون من فتح الشهية للطعام بمرور الوقت مما يمنعهم من الالتزام بنظامهم الغذائي وفقدان الوزن كما يرغبون.والحاجة المستمرة للغذاء لا تميز بين الصغار والكبار والنساء والرجال وهي مشكلة تقوض جهود كثير من الناس لفقدان الوزن بشكل طبيعي وفعال كما يمكن أن يؤدي إلى أمراض ومشاكل صحية نتيجة فقدان الوزن خاصة إذا كانت الشهية مفتوحة دائمًا في الليل، وتبحث الكثير من النساء عن طرق لإنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة والزائدة في مناطق معينة من أجسادهم وكذلك زيادة الرشاقة وشكل الجسم من أجل إنقاص الوزن وحرق الدهون بشكل فعال وسريع دون تحمل أي تكاليف أو مشاكل، وسنعرض لكِ أفضل وأقوى المشروبات التي يمكنكِ تناولها لإنقاص الوزن وهي مشروبات ترضي شهيتك بينما تحرقين أيضًا السعرات الحرارية للحصول على أفضل النتائج

أفضل المشروبات لسد الشهية

مشروب القرفة والشمر

المكونات

2 ملعقة من الشمر

ملعقة من القرفة

كوب ماء مغلي

طريقة الاستخدام

نقوم بغلي الماء ونضع عليها الشمر والقرفة ويترك لمدة عشر دقايق ويتم تصفيته ويتناول قبل الإفطار يومياً

مشروب الشاي الأخضر والزنجبيل

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة من القرفة

نصف ليمون

طريقة الاستخدام

نقوم بغلي الماء ونضيف جميع المكونات ويترك دقايق ويتناول هذا المشروب قبل الوجبة

مشروب الزنجبيل والنعناع

المكونات

ملعقة من النعناع النشف أو أعود نعناع طازج

ملعقة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ليمونة شرائح

عود القرفة

طريقة الاستخدام

نحضر ماء مغلي ونضيف جميع المكونات فيها ويترك لمدة 5 دقائق ثم صفيه وتناوليه قبل كل وجبة بنصف ساعة

مشروب الكمون والقرفة

المكونات

ملعقة من الكمون

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

شرائح ليمون

ملعقة صغيرة قرفة

طريقة الاستخدام

نضع جميع المكونات في كوب ماء مغلي

وتناول هذا المشروب قبل كل الوجبات بنصف ساعة

مشروب القرفة والبرتقال

المكونات

عصير برتقالة

ملعقة من القرفة

ملعقة من العسل الأبيض

طريقة الاستخدام