نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتتبيلة والخلطة الأصلية أعملي الكبدة الاسكندراني على أصولها بطعم لذيذ بطريقة المحلات في المقال التالي
تعتبر الكبدة الإسكندراني من أشهى وألذ الأكلات والتي يحبها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار لذلك يفضلون جميع الناس شرائها أو تناولها في المطاعم، وعادة يحبون تناولها في سندوتشات بجانب طبق من المخلل أو البطاطس المقلية فقد توجد العديد من الطرق المختلفة لعمل الكبدة، فمن الممكن أن تكون الكبدة مشوية في الفرن أو تكون مشوية على البوتاجاز بإضافة الردة إليها ويمكن أن يتم عملها بالبصل والطماطم ولكن الطريقة المحببة لدي أغلبية الناس هي الكبدة الإسكندراني، فهي مميزة بمذاق لذيذ جدا ونكهة رائعة ولها رائحة جذابة وعادة يتم تناولها بجانب طبق من المكرونة وطبق من سلطة الطحينة والخبز.
الكبدة من الأكلات المفيدة والتي تساعد على تغذية الجسم لإحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية حيث أنها غنية جدا بالفيتامينات والبروتينات ومليئة بالمعادن كما أنها تعالج فقر الدم، وهي تعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها في وجبة العشاء ولكن من أجمل أنواعها هي الكبدة الإسكندراني وعادة يتم تقديمها بجانب طبق من المكرونة والبطاطس والسلطة والخبز.
تحتوى الكبدة على العديد من الفوائد والفيتامينات والمعادن الثمينة التى تساعد الجسم على بناء العضلات وتسهل عملية الهضم وايضا تعطى الجسم النشاط والحيوية و مفيدة جدا لصحة العين والقلب وتمنع الجلطات الدماغية بنسبة كبيرة كما أنها تقى من السرطان وأمراض تصلب الشرايين وتحافظ على ضغط الدم المرتفع، فإنها تدخل فى العديد من الوجبات السريعة الخفيفة التى يمكن تحضيرها داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة فمن الاكلات المميزة الكبدة الاسكندراني فإنها وجبة متكاملة غنيه بالبروتين المشبع .
مكونات الكبدة الإسكندراني
- نصف كيلو من الكبدة.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- قرن واحد من الفلفل الأحمر الحار.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
- يتم تجهيز الكبدة ونقوم بتقطيعها على شكل شرائح وينصح بعدم غسلها حتى تكون مميزة بطعم جميل ثم نحضر طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وقومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون ونضيف إليهم ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نضيف إلى هذه التتبيلة شرائح الكبدة ونقوم بخلطها جيدا مع التتبيلة ثم نضعها في الثلاجه لمدة ساعة على الأقل حتى تتشرب الكبدة من طعم التتبيلة.
- وبعد ذلك نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وعند تسخينه جيدا نضع الكبدة بالتتبيلة وعند تغيير لونها نقوم بتقليبها.
- وبعد مرور خمس دقائق نضيف إليها شرائح من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر ونستمر في التقليب ونتركهم حوالى سبع دقائق ثم يتم رفعها من على النار.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ