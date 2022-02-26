تعرف على افضل منيو غداء لسفرة متكاملة بخطوات تحضير

منيو عزومة وجبة غداء، تحرص كل سيدة على تقديم افضل ما لديها في كل عزومة كما أنها ترغب دائما تقديم وصفات جديدة ومختلفة لتنال أعجاب جميع الضيوف ومع اقتراب شهر رمضان الكريم والإكثار من العزائم على طاولة الفطار تبدأ من الآن تجهيز منيو مختلف ومتنوع.

منيوسفرة وجبة اقتصادية، مع الرغبة في تقديم سفرة متكاملة من أطباق رئيسة وأطباق جانبية وسلطات مختلفة وحلويات تظهر أمام كل ربة منزل التكلفة المادية تحاول تقديم افضل ما لديها ولاكن بشكل اقتصادي وغير مكلف.

خطوات عمل الأرز بالمشروم

سوف تقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني افضل وأسهل الأطباق الرئيسة والجانبية بالخطوات والمقادير لتحضيرها بكل سهولة كما نقدم لكم وصفات بخطوات افضل الشيفات أطباق اليوم بطريقة الشيف سارة عبد السلام من خلال برنامج سنة اولى طبخ

المقادير :-

٣كوب أرز بسمتي.

طبق مشروم مكعبات.

ثوم.

بصلة مفرومة.

كوب مرقة.

زبدة.

رشه جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير :-

نضع في البداية حلة على النار نضع قطعة زبدة والقليل من الزيت ثم نضع المشروم ونشوحه حتى يتكرمل ثم نضع البصلة ونشوحها. ثم نضع الأرز ونشوحه سريعاً ثم نضيف المرقة والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونقلب ثم نضع رأس الثوم في المنتصف ونتركه حتى يتشرب الأرز المرقة ثم نهدئ النار حتى تمام النضج.

خطوات بطاطس بيوريه في الفرن

المقادير :-

كيلو بطاطس مهروسة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

كوب كريمة طهي.

كوب ونصف حليب.

نصف كوب جبنة بارميزان.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

زبدة.

معلقة كبيرة زعتر جاف.

رشة جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير :-