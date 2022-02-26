طريقة عمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة في المنزل

ينجذب عدد كبير من الأشخاص لصناعة الحلويات في المنزل، فيهتم بعض الأشخاص بمعرفة الطرق الاحترافية لصناعة بعض الحلويات مثل الطهاة، حيث يفضل البعض صنعها في المنزل نظراً لنظافة المواد المستخدمة والتحكم في جودتها على عكس الحلويات المصنوعة في المحلات التجارية، كما يعد صنع الحلويات بالنسبة إلى البعض طرق ترفيهية لما تتمتع الحلويات بالفن والذوق الفريد أثناء تحضيرها، وبحديثنا عن الحلويات نقدم من خلال المقال طريقة عمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة دون استخدام قطع الشيكولاتة الخام بطريقة مبسطة.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالشوكولاته

هناك طرق عديدة لصناعة كرات جوز الهند والتي تختلف باختلاف البلدان المصنعة لها، ولكن يهتم محبي الشيكولاته بصنع كرات جوز الهند بالشكولاتة، حيث يتمتع بمذاق خاص وساحر، وقبل البدء في عمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة يجب إحضار بعض المكونات التالية: –

ثلاث ملاعق من بودرة الكاكاو الخام.

ثلاث ملاعق من بودرة السكر.

مقدار كوب واحد من جوز الهند السادة المطحون بشكل ناعم.

مقدار نص كوب من الحليب البارد.

بسكوت شاي سادة.

خطوات تحضير كرات جوز الهند بالشيكولاتة

تختلف طرق تحضير كرات جوز الهند، حيث توجد بعض الطرق المعقدة والتي تستهلك الكثير من الوقت والمجهود، لذا نقدم إحدى الطرق المبسطة لتسهيل إحضار كرات جوز الهند المحشية بالشيكولاتة دون تكلفة، فقط اتبعي الخطوات التالية:-