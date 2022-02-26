ألذ بيتزا باللحمة المفرومة أو الفراخ بأسرع وأسهل طريقة صحية وشهية وأفضل من المطاعم

البيتزا من ألذ وأشهي المعجنات المحببه لدي كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي من الوجبات السريعة وسهلة التحضير والتي لا تستدعي الذهاب إلى تناولها في المطاعم، والتي يتم شرائها بأغلى الأسعار وعلى الرغم من أنها تصنع في المنزل بسهولة وبطريقة صحية وبأقل تكلفة من أسعار المطاعم وبألذ وأشهى طعم، والبيتزا من المعجنات المتعددة الحشوات حيث يوجد منها البيتزا باللحمة المفرومة، ومكس الجبن، والبيتزا بالسجق، والتونة، والبيتزا بالفراخ، ونقدم لكي سيدتي أفضل طريقة لعمل عجينة البيتزا بطريقة سهلة وسريعة، وطريقة عمل الحشوة باللحمة المفرومة أو الفراخ.

طريقة عمل عجينة البيتزا ومكوناتها

المكونات

كوبان من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة واحدة صغيرة ملح أبيض.

ملعقة واحدة صغيرة سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

ملعقتان كبيرتان لبن بودر.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

نحضر طبق كبير ونضع فيه كوب ونصف ماء، ونضع فيه ملعقة صغيرة سكر، ثم نضيف ملعقة كبيرة خميرة فورية، ويتم تقليب هذه المكونات جيدا، ونتركها لمدة عشر دقائق.

بعد مرور العشر دقائق وضمان تخمير وتفاعل الخميرة مع السكر والماء مع بعضهم، نضيف إلى هذه المكونات كوبان من الدقيق، وملعقتان كبيرتان لبن بودر، وملعقة واحدة صغيرة ملح، وثلاث ملاعق زيت.

بعد تقليب ومزج هذه المكونات ببعضها، يتم العجن جيدا حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية وسهلة الفرد.

طريقة عمل حشوات البيتزا باللحمة المفرومة والفراخ

المكونات

ربع كيلو لحمة مفرومة، أو فراخ

حبتان من البصل المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير