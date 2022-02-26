بدون مقوارة.. طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب

الكوسة والباذنجان احد الخضروات التي يتم استخدامها في إعداد المحشي الذي وهذه المكونات تحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تكون جاهزة ويمكن استخدامها أثناء إعداد المحشي وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تقوير الباذنجان والكوسه ‏وهذه العملية تعني أن يتم إفراغها من الداخل من جميع المحتويات التي تكون موجودة في داخلها حتى يتم إخراجها ونضع بدلا من هذه الأشياء التي تكون موجودة في الداخل للحشوة الخاصة بالمحشي وحتى نستطيع تنظيف ‏الباذنجان والكوسة من الداخل فإنه لابد من استخدام أحد الأدوات التي تساعد على تقوية الباذنجان والكوسة وتنظيف الباذنجان والكوسة من الداخل.

تقوير الباذنجان والكوسه باستخدام السكين

توجد أحد الأدوات الخاصة بتقوير الباذنجان والكوسة وتقوم بتنظيف الباذنجان والكوسة بشكل سريع وهي الأداة التي تسمى المقوار وتعمل على تنظيفها جيدًا من الداخل والتخلص من كل الأجزاء الموجودة بداخلها ولها شكل مستدير مثل استدارة الباذنجان والكوسة ولكن هذه الأداة ربما ‏تكون غير متوفرة عند جميع الناس لذلك خلال هذه الفترة سنتحدث عن طريقة استخدام السكين لتنظيف الكوسة والباذنجان من الداخل:

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نضع السكن داخل قلب الباذنجان والكوسة بعد إزالة الجذور التي تكون موجودة فيها من الأعلى بعد ذلك نبدأ في تدوير السكن داخل جسمه الباذنجان حتى يكون من السهل التخلص من الأجزاء الداخلية التي تكون موجودة فيه.

بعد ذلك نخرج السكين ونزيل جميع الجزيئات الاي تكون موجودة في قلب الباذنجان والكوسة بعد ذلك نقوم بتنظيفها جيدًا حتى تكون جاهزة للحشو.

طريقة سريعة لتقوير الباذنجان

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يتميز الباذنجان انه يحتوي على بعض الجزيئات اللينة ‏التي يكون من السهل التعامل معه لذلك هناك طريقة يمكن من خلالها تقوير الباذنجان فقط هذه الطريقة تتم من خلال الضغط على جسمه الباذنجان من الداخل لفترة طويلة حتى يصبح الجزء الداخلي في الباذنجان لين بعد ذلك يتم فتح راس الباذنجان ونتخلص من الأشياء التي تكون موجودة في الداخل نجد أنها أصبحت سائلة ومن السهل التخلص منها، بعد ذلك نقوم بتنظيف حبات الباذنجان بالماء جيدًا ونحرص على الا تكون مفتوحة من الجهة الأخرى حتى تكون صالحة للحشو