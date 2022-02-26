طريقة لف محشي ورق العنب بالمشط.. طريقة عبقرية وفي منتهى السرعة والسهولة

طريقة لف محشي ورق العنب بالمشط، لف ورق العنب بالمشط هذا ما نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا هذا، وذلك لأن لف المحشي من أكثر الأمور التي يصعب عملها في إعداد ورق العنب؛ حيث أن طبق ورق العنب من ألذ الأكلات الشعبية التي يقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار، وهي من الأكلات التي تحتاج خبرة في لف ورق المحشي، لذلك يسعى الكثير من السيدات على معرفة طريقة لف المحشي بكل سهولة، وسوف نقدم لكم أسهل طريق للف ورق العنب من خلال موقعنا بكل سهولة.

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طريقة لف ورق العنب بالمشط

من الخطوات التي يتم عرضها لكم الآن من خلال السطور التالية يتم عمل محشي ورق العنب ولفه بكل سهولة ويسر، ويجعلك تتمكنين من لف الكثير من ورق العنب في وقت قليل جدا، وإليكم الطريقة الآن:

يتم وضع ورق العنب والكرنب في ماء مغلي. يتم تصفية الورق من الماء المغلي جيدا. ثم يتم تسوية الورق بالمقص على شكل مربع متوسط الحجم والتخلص من الأعواد. نقوم بفرد قطعة من البلاستيك على منضدة ونضع الورقة على قطعة البلاستيك ونضع الحشو في نصف الورقة، ثم نقوم بطي البلاستيك على الورقة ويتم الضغط عليها بالمشط حتى يتم لف الورقة بسهولة وسرعة. نحضر وعاء مناسب للطهي ونرص داخله ورق العنب ونضع عليه مقدار مناسب من الشوربة. ثم نرفع الوعاء على النار المتوسطة حتى يتم التسوية. عندما يتم النضج نضع ورق العنب في طبق التقديم ويقدم ساخنا.

نصائح لعمل ورق العنب بنجاح

لإعداد محشي ورق العنب بنجاح يجب إتباع الآتي: