أفضل طريقة لعمل كيكة الشيكولاته الهشه بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية

كيكة الشيكولاتة، تعتبر الكيكة من أكثر الحلويات التي تقوم كل سيدة منزل بإعدادها لأسرتها في أوقات مختلفة، ومن المعروف أن هناك الكثير من الطرق التي تتميز كل طريقة عن الطريقة الآخر بطعم ومذاق رائع، وعلى هذا الأساس سوف نقدم لكم اليوم وصفة جديدة ومميزة لتحضير كيكة الشيكولاتة الهشه، والتي لم تستغرق وقتاً طويلاً في إعدادها خاصة في ظل انشغال السيدات بأعمالهم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم الطريقة بالتفصيل، تابعونا حضراتكم لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

تبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل كيكة الشيكولاتة، حيث تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، وتتمثل الطريقة كالآتي:

المكونات

ثلاث أكواب من الزبدة.

كوب واحد من السكر.

ثلاث بيضات.

كوب إلا ربع من الكاكاو.

مقدار كوب إلا ربع من اللبن

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من بيكنج صودا.

ربع ملعقة من الملح.

الطبقة الخارجية التغليفة

كوب من الكريمة.

مقدار كوب من الشوكولاتة المبشورة.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشه

تتمثل طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في الآتي: