بكوب من عصير البرتقال حضري القرص بالبرتقال اللذيذة في المنزل بكل سهولة

القرص بالبرتقال ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الاشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، حيث أنها يمكن عملها بالجبنة أو الزبادي أو البرتقال، تعتبر من المعجنات التي يمكن تناولها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة بل بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، حيث أنها تتكون من مكونات متوفرة في كل منزل وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل القرص بالبرتقال اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل القرص بالبرتقال

تتكون القرص بالبرتقال من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

نصف كيلو من الدقيق الفاخر.

حبة كبيرة من البيض.

كوب من عصير البرتقال.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

رشة من الملح.

5 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السمسم للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القرص بالبرتقال اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-