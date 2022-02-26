بكوب حليب.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا البيتي المطاطية الرهيبة لن تشتريها من المحلات مرة أخرى

تحتاج ربات المنزل إلى عمل أنواع مختلفة من الأكلات التي تحتاج إلى وجود الجبنة الموتزاريلا عليها، وعند شرائها سنجد أن الكمية بسيطة مقابل ثمنها، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل، وإليك من خلال المقال طريقة عملها بسهولة ومكونات متوفرة لديك في المنزل.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا

يمكنك عمل الجبنة الموتزاريلا بطريقة سهلة ومكونات ستجدينها في المنزل، وذلك بدلاً من شرائها فأضمني نظافة مكوناتها، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

أربعة أكواب وربع من اللبن الحليب.

ثلث كوب من عصير الليمون الفريش.

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

الجبنة الموتزاريلا المطاطية

أولا يمكنكِ عمل الوصفة بكوب حليب فقط مع ملعقة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الخل.

بعد ذلك قومي بوضع اللبن الحليب في وعاء معدني على النار المتوسطة.

ثم اتركي اللبن الحليب حتى يغلي جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون إلى اللبن الحليب المغلي.

ثم اسكبي كمية الخل الأبيض المذكورة على اللبن الحليب والليمون، وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات ببعضها.

بعد ذلك عندما تقومي بالتقليب المستمر سوف تجدي اللبن يتجبن، وتظهر أمامك على الوجه قطع جبن استمري في التقليب.

ثم قومي بوضع حاجز من المعدن تحت الإناء أي بينه وبين النار، واستمري في التقليب.

بعد ذلك ستجدين في هذه المرحلة قطعة من الجبن لاصقة في جانب الإناء المعدني استمري في التقليب.

ثم قومي بالضغط عليها جيداً.

بعد ذلك مع الضغط المستمر ستجدين قطعة الجبن مطاطية.

ثم قومي بفصل قطعة الجبن المطاطية عن الماء الأصفر الذي يتبقى من اللبن وحاولي تقطيعه.

الآن قومي بوضع الجبن في علبة من البلاستيك، واتركيها لمدة ساعتين في الفريزر حتى تتجمد جيداً.

بعد ذلك قومي باستخدام المبشرة في بشرها جيداً.

الآن يمكنك استخدامها في عمل جميع الوجبات.

فوائد الجبنة الموتزاريلا

للجبنة الموتزاريلا فوائد عديدة منها ما يلي:

تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، مما يجعلها مقوية للعظام.

تساعد في علاج فقر الدم، نوبات الصرع وبعض الأمراض الأخرى.

سعراتها الحرارية قليلة مما يجعلها تدخل في الأنظمة الغذائية.

في نهاية المقال فقد نكون عرضنا طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بطريقة سهلة ومكونات جميعها متوفرة في المنزل، كل ما عليك إتباع الطريقة بالتفصيل لتحصلي على أفضل جبن تتذوقينها، واستعمليها في عمل البيتزا وغيرها من الأكلات.