ناعمة وبتذوب.. البسبوسة المرملة بكل تكات الحلواني لوصفة مظبوطة 100% مستحيل تفشل منكِ

تبحث الكثير من الأمهات عن طرق لعمل حلوى لأولادها، كما يبحثون عن تحلية بعد وجبة الغداء في العزومات، وتعتبر البسبوسة المرملة هي أفضل أنواع الحلوى والتي يحبها الكثير من الأشخاص، وإليك من خلال المقال طريقة عملها بمكونات متوفرة في كل مطبخ وبطريقة سهلة، فكل ما يمكنك عمله متابعة السطور القادمة وقومي بعملها فوراً.

البسبوسة المرملة

يمكنك عمل ألذ بسبوسة بطعم لا يقاوم فقومي بعملها واجعليها مرملة، وإليك طريقة البسبوسة اللذيذة فيما يلي:

المكونات

كوب ونصف من دقيق السميد.

نصف كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من جوز الهند المجروش.

ثلث كوب من اللبن الحليب كامل الدسم.

وثلث كوب من السمن البلدي.

نصف كوب من الشربات الثقيل.

صينية متوسطة الحجم.

بولة عميقة لخلط المكونات.

كمية من السوداني أو اللوز حسب المتوفر لديك كما يمكنك الاستغناء عن هذه الخطوة.

طريقة تحضير بسبوسة الحلواني

أولا في بولة عميقة قومي بوضع دقيق السميد.

بعد ذلك ضعي السمن البلدي في طبق معدني، واتركيه على النار حتى يذوب تماماً.

ثم قومي بوضع السمن البلدي المذاب على دقيق السميد وقلبي جيداً.

بعد ذلك أضيفي السكر على المكونات، واعجني جيداً حتى يذوب السكر مع الخليط.

ثم قومي بوضع اللبن الحليب على المكونات، واكملي عجن.

بعد ذلك أضيفي جوز الهند المبشور إلى المكونات واستمري في العجن جيداً.

ثم أحضري الصينية وقومي بدهنها بالزيت، ورشي بها الدقيق.

بعد ذلك ضعي الخليط داخل الصينية وقومي بفرده في الصينية بالتساوي.

ثم قومي برص السوداني أو الجوز على العجينة.

بعد ذلك سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم أدخلي الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة.

بعد أن تنضج العجينة قومي بفتح الشواية حتى يصبح لونها ذهبياً.

ثم بعد أن تنضج أخرجيها من الفرن، واسكبي عليها الشربات الثقيل.

بعد ذلك اتركي البسبوسة الطرية حتى تبرد تماماً، ثم قومي بتقطيعها.

ثم قدميها في طبق صغير مع كوب من الشاي الساخن.

في النهاية قد نكون عرضنا طريقة عرضنا طريقة عمل البسبوسة المرملة، فيمكنك تقديمها كتحلية لذيذة بعد تناول وجبة غداء، كما يمكنك تقديمها عند زيارة الأقارب لك في منزلك عليك بإتباع الوصفة بالترتيب، وقومي بعملها واستمتعي بتناول ألذ بسبوسة.