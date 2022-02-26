إعملي آيس كريم بالأوريو اللذيذ والشيكولاتة الشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من الجاهزة

الأيس كريم من أحلي وألذ المثلجات اللذيذة والرائعة والمفضلة لدي الجميع وخاصة الأطفال، يعشقونها ويحبون تناولها بكل أنواعها وأشكالها المختلفة والمتنوعة، والأيس كريم من الحلويات المفضلة لدي جميع الأشخاص فهي من أجمل التحلية في الصيف لأنها ترطب الجسم وتشعرك بأنتعاش، وتتعدد طرق صنع الأيس كريم مثل الأيس كريم بالشوكولاتة، والأيس كريم بالفواكة والمكسرات، وكما تحتوي طريقتنا المميزة لعمل الآيس كريم على العديد من العناصر الغذائية الهامة والتي تعمل على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة، وذلك من خلال المكونات المضافة إلى طريقة عملها وذلك مثل احتوائها على الحليب، والذي يعتبر من أهم وأقوى العناصر الغذائية التي تعمل على إمداد الجسم بالكالسيوم، وهناك العديد من الفوائد الغذائية الأخري والتي تحتوي عليها طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم أنواع الآيس كريم وذلك مثل الشيكولاتة، والتي تعتبر من أهم وأقوى العناصر الغذائية التي تعمل على إمداد الجسم بالسكريات اللازمة لتنشيط الجسم والذاكرة بصورة كبيرة، وكما تساعد أيضا علي تغذية البشرة وتنقيتها بشكل مذهل وصحي وخاصة للفتيات والسيدات بشكل عام، العديد من السيدات اللاتي تبحثن على طريقة عملها ولكن في هذا المقال نقدم لكم أفضل طريقة بسيطة لعمل ألذ وأحلي آيس كريم في المنزل.

طريقة تحضير الأيس كريم بالأوريو والشوكولاتة

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي آيس كريم بالأوريو والشيكولاتة، والتي يتم عملها من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل، وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها والتحكم في المكونات المضافة إليها، وأختيار أفضلها من الناحية الغذائية والصحية والتي للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، ودائما ما نؤكد على ضرورة صنعه في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة الأخري على صحة وسلامة افراد الاسرة

المكونات

نصف كوب من الحليب المحلي.

إثنين كوب من الكريمة السائلة.

كوب واحد من أيس كريم الڤانيليا.

كوب واحد من أيس كريم الشوكولاته.

ملعقة كبيرة من الڤانيلا السائلة.

اربعة باكو كبير من بسكويت الأوريو أو البوريو علي حسب الرغبة.

شوكولاتة مقطعة إلي قطع صغيرة.

طريقة التحضير