طريقة تحضير روج الشفايف البيتي بمكونات طبيعية 100%

طريقة تحضير روج الشفايف البيتي، روج الشفايف الطبيعي هو ما نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا هذا؛ حيث يمكنك من خلال بعض المكونات الطبيعية عمل الروج الطبيعي في المنزل، وذلك لأن أسعار الروج عالية جدا والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة عمله في المنزل، نظرا لأنه عند صنعه في المنزل لا يكون مكلف وبمكونات طبيعية تفيد البشرة، ولذلك نعرض لكم الطريقة والمكونات من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل كيكة القهوة في البيت بمكونات متوفرة في أي مطبخ وبسهولة تامة

روج الشفايف الطبيعي

الروج الطبيعي من أفضل انواع الروج حيث أنه يعمل كمرطب طبيعي للشفاه ويحافظ على الشفاه من الجفاف والتشقق، ومن خلال المكونات التي نعرضها لكم يمكنك عمل روج طبيعي بكل سهولة ويسر، ومكوناته تتمثل في الآتي:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

زيت اللوز بمقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار قليل من ماء الورد.

ملعقة لون طبيعي غذائي.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات، يمكنك اتباعها للحصول على روج طبيعي مرطب مناسب للشفاه، وهذه الخطوات تتمثل في كلا من:

يتم إذابة الفازلين في الميكرويف أو من خلال حمام بخار مائي. نضيف زيت اللوز على الفازلين مع الخلط جيدا. ثم بعد ذلك يتم إضافة جميع المكونات واحدة تلو الأخرى، وذلك مع التقليب جيدا مع وضع كل مكون على حدا حتى تتجانس المكونات، ونحصل على خليط مناسب خفيف الأثر على الشفاه. يمكنك استخدام الروج المحضر على أن يكون متماسك. يمكنك استخدام الروج الطبيعي يوميا حيث أنه طبيعي لا يضر الشفاه، بل يعالج التشققات ويغطي عيوب الجفاف.

من النصائح التي يمكنك الاستفادة منها هو استخدام الروج الطبيعي بدلا من أن يتم شراؤه بأغلى الأسعار، وذلك لأن المنتجات التي تباع في محلات بيع مستحضرات التجميل يدخل في تركيبها مواد كيميائية قد تضر مع الاستخدام المتكرر على المدى البعيد.