أسهل طريقة عمل البيتي فور.. تحضير العجينة وكيفية الخبيز والتزيين

أسهل طريقة عمل البيتي فور، هناك العديد من الأشخاص في الوقت الحالي خصوصا جميع ربات البيوت يبحثون عن طريقة تحضير البيتي فور بكل سهولة في المنزل خصوصا في جميع الأعياد والمناسبات السعيدة أيضا لذلك هناك العديد من السيدات التي تبحث في الوقت الحالي عن طريقة تحضير البيتي فور في المنزل دون أن يقوموا بشرائه من الخارج فهو يحتاج إلى تكاليف مادية عالية للغاية خصوصا في ظل انتشار العديد من الفيروسات أصبحت جميع الأمهات ترغب في تحضير كافة الأطعمة والحلويات المختلفة في المنزل لذلك تابعوا معانا طريقة تحضير البيتي فور.

طريقة عمل الكريب البيتي مثل الجاهز من المطاعم ولكن أكثر صحة وأغنى حشوة

المقادير المطلوبة لتحضير البيتي فور

يمكنكم تحضير البيتي فور بكل سهولة، كما يمكنكم عمله بطريقة متميزة للغاية قد تساعد وبشكل كبير للغاية في تحضير البيتي فور الشهي داخل المنزل كما يمكنكم عمل البيتي فور بالعديد من الحشوات المختلفة ومن بينها البيتي فور بالشكولاتة واليوم سوف نسلط الضوء على طريقة التحضير السهلة من خلال المكونات الآتية:

أولا 2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودر.

كوب الا ربع من الزبدة.

طريقة تحضير البيتي فور

يمكنكم عمل البيتي فور بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: