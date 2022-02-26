لو مستعجلة.. فطائر المقلاة في 10 دقائق سريعة وسهلة جداً ولذيذة أسرتك ستطلبها كل يوم

فطائر المقلاة في 10 دقائق، هي فطائر سهلة وسريعة وبسيطة التحضير وغير مكلفة، جميعنا نعلم أن يوجد صغار وكبار يحبون ويرغبون المعجنات والفطائر وذلك بسبب أنها لذيذة وسريعة التحضير، ويوجد الكثير من الفطائر ومختلفة الحشو، فمثلاً يوجد فطائر محشوة بالشيكولاتة أو المكسرات ويوجد فطائر محشوة بالجبن أو اللحم، وذلك على حسب رغبتك كما تريدينها و ترغبينها يمكنك أن تصنعيها.

فطائر المقلاة في 10 دقائق

تبحث ربات البيوت عن طرق عمل الفطائر السريعة بالمنزل، من افضلاها فطائر الطاسة السريعة التى لاتاخذ وقت فى الاعداد، لذلك نعرض لكى طريقة عمل فطائر سريعة في المقلاة بسهولة

مقادير فطائر المقلاة

كوبان زيت ذرة.

1 ملعقة كبيرة البيكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة ملح أبيض.

كوب واحد ونصف من الماء.

مكونات حشو فطائر المقلاة

نصف كيلو لحم مفروم.

1 دجاج.

كما ترغبين من الخضار المشكل.

نصف كيلو بصل مفروم.

نصف ملعقة من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

فصان ثوم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلة واحدة متوسطة.

نصف ملعقة صغيرة ملح أبيض.

طريقة عمل فطيرة الطاسة

نحضر إناء ونضع بها ماء ونضعها على النار حتى يتم الغليان ونضع بها الدجاج والفلفل الأسود ونسبة من الملح البسيط.

نترك الدجاج حتى يتم سلقه جيداً ثم نخرجها من الوعاء ونخليها من العظام.

بعد أن يتم إخلاء الدجاجة من العظام، نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة

نجهز المقلاة ونقوم بوضعها على النار ونضع بها الزيت يسخن قليلا ثم نضع البصل ونقلبه لمدة دقيقة ونصف ثم

نضع الثوم ونقلبهم جيداً حتى يتم تغيير لونهم، ثم نضيف قطع الصغيرة من الدجاج.

نضع مكعب مرقة دجاج والملح وفلفل الأسود.

نحضر الخضار المشكل ونضيفهم إلى الدجاج ثم نضع القليل من الماء إليهم ونغطيه ونتركه قليلاً حتى يجف الماء.

ثم نحضر إناء نظيف ونضع به مكونات العجينة ويتم تقليبهم جيداً لكي تصبح متماسكة طرية.

نحضر إناء أكبر من إناء العجينة ونضع به مياه دافئة ثم نضع إناء العجينة به ونتركها 15 دقيقة حتى ترتاح العجينة.

نحضر العجينة ونقوم بتقطيعها إلى كرات ونقوم بفردها جيداً ونضع بها حشو الدجاج ونغلقها من جميع الأطراف.

نقوم بإحضار طاسة ويفضل من التيفال بها زيت ونتركها على نار تكون هادئة ونضع فيها الكرات.

نقلب الكرة على الوجه الآخر حتى يصبح لونها من جميع الجهات لون واحد.

نخرجها من الزيت على إناء وتقدم مع كاتشب ومايونيز و بالهنا والشفا.

وفي النهاية فطائر المقلاة في 10 دقائق بسيطة وليست مكلفة وسريعة إذا كان لديك ضيوف مفاجأة تقومي بتحضيرها لهم في أسرع وقت ولذيذة وجميعنا نرغبها من صغار وكبار.