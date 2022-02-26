نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق منزلية سحرية لتبييض الأسنان.. ونصائح غاية في البساطة ولكن فعالة بقوة لصحة وبياض الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق منزلية سحرية لتبييض الأسنان، سوف نتناولها اليوم معكم من خلال عرض أفضل طريقة سحرية لتبييض الأسنان؛ حيث أن هذا الأمر من الأمور المتعلقة بالنظافة الشخصية، وقد يلجأ البعض للمبيضات التي تباع جاهزة وهي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر الأسنان مع الاستعمال المستمر على المدى البعيد، والبعض الأخر يبحث عن وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بطريقة آمنة ومضمونة وذات فاعلية، ولذلك سوف نتعرف عليه الآن عبر موقعنا.

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طريقة سحرية لتبييض الأسنان

من خلال بعض الوصفات الطبيعية سوف نحصل على أسنان بيضاء دون عناء ودون الذهاب إلى عيادات دكتور الأسنان، ومن أهم الطرق ما يلي:

تبييض الأسنان بعجينة الفراولة

الفراولة لها فاعلية كبيرة في تبييض الأسنان تحتوي على كثير من المميزات، ويتم استخدامها كما يلي:

يتم هرس الفراولة جيدا.

نضع معجون الأسنان عليها.

نضيف إليهم بيكربونات الصوديوم.

يتم خلط المكونات جيدا ويتم تطبيقها على الأسنان.

بعد ذلك يتم غسل الأسنان بعد مرور دقيقتين.

والآن سوف تلاحظ الفرق بعد اختفاء الاصفرار.

قشر الموز لتنظيف الأسنان

يستخدم الموز في كثير من الوصفات الجمالية لاحتوائه على خصائص كثيرة مفيدة، ويستخدم الموز في تبييض الأسنان نقوم بالحصول على قشور الموز، ونقوم بدعك الأسنان بالجزء الداخلي مع استخدام قطعة صغيرة من الموز لأسنان بيضاء.

نصائح لنظافة الأسنان

للحصول على أسنان ناصعة البياض يجب عليك إتباع الآتي؛ حيث أن الاهتمام بالأسنان يقي من المشاكل الكثيرة التي يتعرض لها الأشخاص بسبب عدم النظافة للأسنان، وتتمثل تلك النصائح في كلا من: