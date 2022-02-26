نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البسكويت الشهية بوصفة سهلة بالخطوات المبسطة في المقال التالي
طريقة عمل كيكة البسكويت الشهية، يمكنكم عمل كيكة البسكويت بكل سهولة في المنزل الباردة من خلال مجموعة من المكونات والخطوات السهلة والبسيطة للغاية حيث تعتبر كيكة البسكويت الباردة من افضل الحلويات الجديدة المنتشرة في الوقت الحالي والتي لم تعرف من قبل حيث انتشرت بصورة كبيرة في هذه الأوقات خصوصا في العديد من المناسبات والاحتفالات الرائعة كما أصبحت من الحلويات التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا لأنها تتميز أنها ذات طعم شهي للغاية ولذيذ أيضا حيث يرغب العديد من الأشخاص بتناولها بصورة مستمرة لذلك يرغب العديد من السيدات بكل سهولة عن طريقة اعداد كيكة البسكويت بكل سهولة.
أسهل طريقة عمل البيتي فور.. تحضير العجينة وكيفية الخبيز والتزيين
المقادير المطلوبة لتحضير كيكة البسكويت
يمكنكم عمل كيكة البسكويت بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- 30 قطعة من بسكويت الشاي.
- نصف كوب من الحليب.
- 6 ملاعق من الكاكاو الخام.
- 6 ملاعق من السكر الناعم.
- نصف كوب من الزبدة أو السمن.
طريقة تحضير كيكة البسكويت
تعتبر طريقة عمل كيكة البسكويت بكل سهولة من الطرق البسيطة السهلة للغاية التي يمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة ومن المعروف أنها تتكون من العديد من المكونات البسيطة والسهلة تتوفر في اغلب البيوت يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية يجب عليكم إحضار وعاء عميق ثم يتم وضع الزبدة مع السكر الناعم والكاكاو أيضا ثم يتم وضع الحليب المكثف يجب عليكم الاستمرار في التقليب بشكل جيد حتى تختلط كافة المكونات مع بعضها البعض.
- ثم يتم تكسير البسكويت إلى قطع صغيرة ثم يتم إضافة البسكويت على الخليط السابق.
- ثم يجب أن يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى يختلط البسكويت مع الخليط بشكل جيد.
- ثم يتم إحضار صينية ويوضع بها الخليط ثم يتم وضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.
- ثم يتم إخراجها من الثلاجة ويتم تقطيعها إلى قطع متوسطة ثم يتم وضع جوز الهند على الوجه التزيين.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ