طريقة عمل كيكة البسكويت الشهية بوصفة سهلة بالخطوات المبسطة

طريقة عمل كيكة البسكويت الشهية، يمكنكم عمل كيكة البسكويت بكل سهولة في المنزل الباردة من خلال مجموعة من المكونات والخطوات السهلة والبسيطة للغاية حيث تعتبر كيكة البسكويت الباردة من افضل الحلويات الجديدة المنتشرة في الوقت الحالي والتي لم تعرف من قبل حيث انتشرت بصورة كبيرة في هذه الأوقات خصوصا في العديد من المناسبات والاحتفالات الرائعة كما أصبحت من الحلويات التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا لأنها تتميز أنها ذات طعم شهي للغاية ولذيذ أيضا حيث يرغب العديد من الأشخاص بتناولها بصورة مستمرة لذلك يرغب العديد من السيدات بكل سهولة عن طريقة اعداد كيكة البسكويت بكل سهولة.

أسهل طريقة عمل البيتي فور.. تحضير العجينة وكيفية الخبيز والتزيين

المقادير المطلوبة لتحضير كيكة البسكويت

يمكنكم عمل كيكة البسكويت بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

30 قطعة من بسكويت الشاي.

نصف كوب من الحليب.

6 ملاعق من الكاكاو الخام.

6 ملاعق من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة أو السمن.

طريقة تحضير كيكة البسكويت

تعتبر طريقة عمل كيكة البسكويت بكل سهولة من الطرق البسيطة السهلة للغاية التي يمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة ومن المعروف أنها تتكون من العديد من المكونات البسيطة والسهلة تتوفر في اغلب البيوت يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: